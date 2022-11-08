الشهوبي يطالب بآليات لاستئناف العمل في مشاريع أربعة مطارات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم الشهوبي أهمية التعاون المثمر بين جهاز مشروعات المواصلات والشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة من خلال وضع آليات وحلول تؤدي إلى استئناف المشاريع التعاقد عليها بين الطرفين خصوصا في مطارات الأبرق، وغات، وطبرق، والكفرة.

جاء ذك خلال الاجتماع الأول الخاص بتفعيل مشاريع المطارات التعاقد عليها بين جهاز مشروعات المواصلات والشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إخراج المواد الموجودة بالمواني (مصراتة - بنغازي)

وناقش الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشتركة بين الجهاز والشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة لجرد المواد الواردة للمشاريع، وتقييم الموقف التنفيذي كما تم استعراض مجموعة من المواضيع المتعلقة منها البدء بإخراج المواد الموجودة بالمواني (مصراتة - بنغازي).

كما جرى فرز وتحديد صلاحية المواد الموردة لكل مشروع على حدا من طرف الشركات المصنعة، وتحديد أدوات التنفيذ من الشركة الليبية لاستكمال أعمال التنفيذ بالمطارات. وبحث المجتمعون تحديد المخصصات المالية المطلوبة المطارات الاربعة المتفق عليها (الأبرق، وغات، وطبرق، والكفرة). وتقديم جدول يحوي كافة البيانات الخاصة بمشاريع المطارات .

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ضم الاجتماع كلا من مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، ونائب مدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات أحمد القويضي، ومدير عام إدارة المطارات بجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ومدير عام الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة، ومديرة إدارة الإنشاءات والتنفيذ بالشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة ومدير إدارة الشركات والمساهمات بالشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة، مدير إدارة الشؤون المالية بالشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة.

وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم الشهوبي خلال اجتماع مع والشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة، 11 أغسطس 2022. (وزارة المواصلات)

وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم الشهوبي خلال اجتماع مع والشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة، 11 أغسطس 2022. (وزارة المواصلات)

وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم الشهوبي خلال اجتماع مع والشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة، 11 أغسطس 2022. (وزارة المواصلات)

وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم الشهوبي خلال اجتماع مع والشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة، 11 أغسطس 2022. (وزارة المواصلات)