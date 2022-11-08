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تقرير روسي يشكك في جدية مشروع ربط الطاقة بين شرق ليبيا واليونان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 نوفمبر 2022, 02:35 مساء
تقرير روسي يشكك في جدية مشروع ربط الطاقة بين شرق ليبيا واليونان
معمل الغاز في حقل أبو الطفل، (أرشيفية: الإنترنت)
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شكك تقرير روسي في جدية مشروع ربط الطاقة بين ليبيا واليونان المعلن عنه أخيرًا خاصة بشأن الجانب العملي لإنشاء منصة طاقة مشتركة.

وأولت جريدة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية الصادرة الثلاثاء، أهمية لموضوع ما وصفته بـ«إغراء» اليونان بمد خط أنابيب غاز «أسطوري» مع شرق ليبيا.

وذكّرت بدعم وزارة الخارجية الأميركية لفكرة ربط البنية التحتية للطاقة في اليونان مع شرق ليبيا، حيث علقت الدائرة الدبلوماسية الأميركية على التصريحات الأخيرة لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، حول حاجة اللاعبين المتوسطيين لبناء خط أنابيب غاز يمكن أن يصبح ثقلاً موازنًا لاتفاقيات النفط والغاز بين تركيا والحكومة في طرابلس.

- بن قدارة: ندرس مد خطي أنابيب غاز مع اليونان ودمياط
- واشنطن منفتحة على ربط الطاقة بين اليونان وليبيا

«نيزافيسيمايا غازيتا»: ليس هناك غاز طبيعي في شرق ليبيا.. وبن قدارة يضلل
ونقلت الجريدة الروسية عن الخبير في الشؤون الليبية، جليل حرشاوي، قوله إن «بن قدارة، يضلل عندما يتحدث عن خط أنابيب يمكن أن يصل إلى الأراضي اليونانية، فليس هناك غاز طبيعي في شرق ليبيا. يجب أن يتخلى المرء عن عقله ليأخذ كل ما سبق على محمل الجد». ووفقًا له، فإن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يريد فقط حشد مزيد من دعم مصر واليونان، وهما دولتان في علاقات مواجهة مع تركيا.

وأشار حرشاوي إلى أن «تركيا وبن قدارة لا يمكنهما العمل معًا». وبحسبه، فإن الرئيس الحالي للمؤسسة الوطنية للنفط لديه علاقات تاريخية قوية مع قائد قوات القيادة العامة خليفة حفتر، و«بن قدارة نفسه، يمثل أداة بيد دولة الإمارات»، حسب التقرير الروسي الذي نقلته قناة «روسيا اليوم».

أما بالنسبة للجانب اليوناني، وفقًا لما قاله حرشاوي لـ«نيزافيسيمايا غازيتا»، فيسعى ببساطة إلى عرقلة سياسة أنقرة في شرق البحر المتوسط. «فاليونان تطالب تركيا بوقف تعديها الصارخ على مياهها الإقليمية، إنها تريد (من أنقرة) أن تكف عن مثل هذا الخطاب والسلوك»، على حد قوله.

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الأميركية انفتاح واشنطن على إمكانية ربط الطاقة بين اليونان وليبيا، بموجب مشروع سبق وأعلنت عنه ليبيا. وقال الناطق باسم الخارجية، نيد برايس، إن تنمية الموارد في شرق البحر الأبيض المتوسط يجب أن تعزز التعاون لأمن الطاقة المستدامة في جميع أنحاء المنطقة. وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء أثينا المقدونية، شدد برايس على مواصلة دعم مشاريع الطاقة لا سيما وصلات الكهرباء البينية التي تساعد في التحضير لانتقال الطاقة النظيفة.

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