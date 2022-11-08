إعادة سيارة مسروقة لصاحبتها في طرابلس.. والسارق صديق ابنها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، الثلاثاء، إعادة سيارة مسروقة إلى صاحبتها والقبض على المتهم الذي تبين أنه صديق نجلها.

وتلقى مركز أبوسليم بلاغًا من المواطنة «س.ع» بخصوص سرقة سيارتها نوع «هونداي أزيرا» من أمام منزل شقيقتها الكائن في أبوسليم، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وبعد تفريغ كاميرات المراقبة، جرى التعرف على السارق، واتضح أنه صديق ابن صاحبة السيارة. وجرى القبض على المتهم وخلال التحقيقات اعترف بما نُسب إليه ودل على مكان السيارة التي جرى تسليمها للمجني عليها، فيما أُحيل الجاني موقوفًا إلى النيابة من حيث الاختصاص.