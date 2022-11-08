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انطلاق المنتدى الاقتصادي للقطاع المصرفي الليبي بتونس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 نوفمبر 2022, 01:42 مساء
انطلاق المنتدى الاقتصادي للقطاع المصرفي الليبي بتونس
جانب من حضور المنتدى الاقتصادي للقطاع المصرفي الليبي بتونس، 8 نوفمبر 2022. (المصرف المركزي في البيضاء)
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افتُتح المنتدى الرابع لمنتدى القطاع المصرفي الليبي، اليوم الثلاثاء، في تونس بحضور نائب محافظ المصرف علي الحبري، وعضوي مجلس إدارة المصرف امراجع غيث ومحمد المختار، إضافة إلى عدد من مسؤولي المصرف المركزي والمصارف التجارية وشركات القطاع المالي وخبراء من البنك الدولي.

ويتواصل المنتدى على مدى يومين متتالين تتخلله سبع جلسات نقاش في محاور مختلفة، تتمحور حول حالة الاقتصاد حاليا في ليبيا، ودور المصارف التجارية في تنشيط الاقتصاد، ودور التكنولوجيا المالية في دعم المنتجات المصرفية، وسبل دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، ودور قطاع سوق المال نحو تفعيل القطاع المالي والمالية والرقمية، وفق بيان مقتضب صادر عن المصرف المركزي في البيضاء.

وتنطلق الدورة الرابعة للمنتدى برئاسة شرفية لوزير التخطيط الأسبق الطاهر الجهيمي، محافظ المصرف المركزي في الفترة من 1997 إلى 2002.

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الحبري: الكبير علق مسار توحيد «المركزي» من طرف واحد دون مبرر
وفي 20 أكتوبر الماضي، اتهم علي الحبري، محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بـ«تعليق» مسار توحيد المصرف من طرف واحد «دون سبب أو مبرر»، مشددا على ضرورة تفعيل مجلس إدارة المصرف.

وقال الحبري خلال مؤتمر صحفي، الخميس، إن المصرف المركزي بات «شبه ميت ولا يؤدي مهامه على الشكل الأكمل»، مرجعا ذلك إلى إصرار محافظ المصرف الصديق الكبير على «القيادة بمفرده»، وأضاف موضحا «قيادة الرجل الواحد ديكتاتورية غير مجدية ولن تؤدي بنا إلى شيء. لا بد من تفعيل مجلس إدارة المصرف».

وذكر نائب المحافظ أن السير في توحيد مجلس إدارة المصرف كان «خطوة ممتازة» ووضع لتحقيقها خمسة محاور رئيسية وكذلك خطوات سريعة كفيلة باسترجاع الثقة بين الطرفين، لافتا إلى أن المحاور كانت عملية وتؤدي إلى تشغيل المصرف المركزي بطريقة لا مركزية.

جانب من حضور المنتدى الاقتصادي للقطاع المصرفي الليبي بتونس، 8 نوفمبر 2022. (المصرف المركزي في البيضاء)
جانب من حضور المنتدى الاقتصادي للقطاع المصرفي الليبي بتونس، 8 نوفمبر 2022. (المصرف المركزي في البيضاء)
جانب من حضور المنتدى الاقتصادي للقطاع المصرفي الليبي بتونس، 8 نوفمبر 2022. (المصرف المركزي في البيضاء)
جانب من حضور المنتدى الاقتصادي للقطاع المصرفي الليبي بتونس، 8 نوفمبر 2022. (المصرف المركزي في البيضاء)
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