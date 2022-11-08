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تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 27 أكتوبر و2 نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 نوفمبر 2022, 01:37 مساء
تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 27 أكتوبر و2 نوفمبر
مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مصرف ليبيا المركزي، الثلاثاء، تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر الجاري.

وفتح «المركزي» اعتمادات مستندية لأكثر من 190 شركة، خلال تلك الفترة، من بينها شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تستورد الإلكترونيات والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية.

للاطلاع على تفاصيل الاعتمادات المستندية اضغط هنا

ونشر الاعتمادات يستند إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه، القاضية بموافقة الجهات الطالبة بفتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات، وفق ما أفاد «المركزي» عبر صفحته على «فيسبوك».

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