هبوط الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

هبط متوسط سعر صرف الدولار بمقدار قرشين مسجلاً 4.98 دينار خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في السوق الرسمية.

وارتفع سعر اليورو بمقدار قرش واحد مسجلاً 4.98 دينار، وزاد سعر الجنيه الإسترليني بمقدار 6 قروش مسجلاً 5.72 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وهبط سعر الريال السعودي إلى 1.32 دينار بفارق قرش واحد عن تعاملات، أمس الإثنين، كما تراجع الدرهم الإماراتي بمقدار قرش مسجلاً 1.35 دينار.

وحافظ الدينار التونسي والليرة التركية على مستوى 1.45 دينار، و0.26 دينار على الترتيب، فيما تراجع اليوان الصيني بمقدار قرش مسجلاً 0.68 دينار.