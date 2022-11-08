ليبيا تشارك في برنامج رحلات الشراكة الجوية الأفريقية- الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

تشارك ليبيا في برنامج لرحلات الشراكة الجوية الأفريقية- الأميركية يستهدف تبادل المعلومات من أجل «اكتشاف والدفاع عن مجموعة من التهديدات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين وكذلك الشراكات عبر القارة الأفريقية»، على ما أعلنت القوات الجوية الأميركية في أوروبا والقوات الجوية في أفريقيا.

وأشرف قائد القوات الجوية الأميركية في أوروبا ومساعد قائد الحرس الوطني لأفريقيا للقوات الجوية، جيمس كريسل، ورئيس أركان القوات الجوية التونسية، اللواء محمد حاجم، في 2 نوفمبر الجاري في العاصمة تونس على انطلاق رحلة الشراكة الأفريقية 2022، وفق بيان منشور على صفحة القوات الجوية الأميركية في أوروبا والقوات الجوية في أفريقيا على موقع «فيسبوك».

وقال كريسل إن رحلات الشراكة الأفريقية «توفر فرصة فريدة لبناء شراكات وتبادل المعرفة»، وأضاف: «أنا حريص أيضا على دعم شراكاتنا وبناء علاقات جديدة بينما نعالج القضايا المشتركة بيننا جميعا».

ويستضيف البرنامج شركاء من جميع أنحاء شمال وغرب أفريقيا، بما في ذلك وفود من الجزائر وتشاد وغانا وليبيا وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال، إضافة إلى المضيفين المشاركين، تونس والولايات المتحدة، وسيركز البرنامج على التوسيع في إمكانية التشغيل البيني على أهداف الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

من حفل انطلاق برنامج رحلات الشراكة الجوية الأفريقية- الأميركية، 2 نوفمبر 2022. (القوات الجوية الأميركية في أوروبا والقوات الجوية الأفريقية)

من حفل انطلاق برنامج رحلات الشراكة الجوية الأفريقية- الأميركية، 2 نوفمبر 2022. (القوات الجوية الأميركية في أوروبا والقوات الجوية الأفريقية)

من حفل انطلاق برنامج رحلات الشراكة الجوية الأفريقية- الأميركية، 2 نوفمبر 2022. (القوات الجوية الأميركية في أوروبا والقوات الجوية الأفريقية)