«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. والرؤية جيدة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل الليبي، فيما يكون البحر خفيف الموج إلى هادئ.

وبينما تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، تكون مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد من الخليج إلى الجبل الأخضر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر اليوم على ساحل سرت.

- الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و10 عقد.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر خفيف الموج إلى هادئ.

- درجة حرارة سطح البحر 25 درجة.

- الرؤية جيدة.