ميلوني تؤكد دعم إيطاليا الكامل للوساطة الأممية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، دعم إيطاليا الكامل لوساطة الأمم المتحدة في ليبيا، وذلك خلال لقائها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وعُقد اللقاء، أمس الإثنين، على هامش قمة المناخ «كوب-27» المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، ودار النقاش خلاله حول «التحديات العالمية الرئيسية وتداعيات حرب العدوان الروسية على أوكرانيا ودعم إيطاليا الكامل لوساطة الأمم المتحدة في ليبيا»، وفق تغريدة لميلوني نقلتها وكالة «آكي» الإيطالية.

- السيسي يتفق مع رئيسة وزراء إيطاليا على الدفع نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا

- ماذا قالت ميلوني عن ليبيا في لقائها الأول مع ماكرون؟

- ميلوني تتطلع للعمل مع الدبيبة لمواجهة التحديات المشتركة بين ليبيا وإيطاليا

غوتيريس: أمام البشرية خياران إما التعاون أو الهلاك

ودعا غوتيريس في افتتاح قمة تنفيذ الالتزامات المناخية في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، إلى عقد اتفاق تاريخي بين الدول الغنية والدول النامية لتوحيد القدرات، وتوجيه العالم نحو الحد من انبعاثات الكربون، وتحويل أنظمة الطاقة وتجنب كارثة المناخ. وقال، متحدثا أمام أكثر من 100 من قادة العالم الذين اجتمعوا في الجلسة العامة الأولى للقمة، إن «أمام البشرية خيار: إما التعاون أو الهلاك. إما تبني ميثاق تضامن معني بالمناخ- أو ميثاق انتحار جماعي».

وأضاف: «بينما تسببت الحرب في أوكرانيا والصراعات الأخرى في الكثير من إراقة الدماء والعنف وكان لها آثار مأساوية في جميع أنحاء العالم، لا يمكن للأمم المتحدة قبول فكرة ألا يتركز الاهتمام أيضا على تغير المناخ، مضيفا «إنها القضية الحاسمة في عصرنا. إنه التحدي الأساسي لعصرنا. إنه أمر غير مقبول، وشائن ويمثل هزيمة للذات أن نضع (تغير المناخ) في أسفل قائمة أولوياتنا».