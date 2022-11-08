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ضبط 105 سيارات دون لوحات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 نوفمبر 2022, 10:01 صباحا
ضبط 105 سيارات دون لوحات في طرابلس
سيارات دون لوحات معدنية مضبوطة في طرابلس، 7 نوفمبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)
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أعلنت مديرية أمن طرابلس، الثلاثاء، ضبط 105 سيارات دون لوحات معدنية داخل نطاق العاصمة.

جاء ذلك خلال حملة واسعة على المخالفات المرورية في طرابلس، حيث ضبطت السيارات دون لوحات معدنية ورخص قيادة فضلا عن عدم اكتمال إجراءاتها القانونية، وفق بيان صادر عن مديرية الأمن.

- ضبط 78 سيارة دون لوحات معدنية في عين زارة

والسبت، أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط أكثر من 78 سيارة يقودها أجانب دون لوحات معدنية، وذلك خلال حملة أمنية نفذتها شرطة مرور عين زارة على المخالفين أسفرت كذلك عن تحرير أكثر من 430 مخالفة مرورية.
 

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