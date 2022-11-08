مباحثات لوضع آلية عمل مشتركة بين وزارة الاقتصاد و«رصد المحتوى الإعلامي»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مدير مكتب الإعلام وتقنية المعلومات بوزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد عاشور، مع رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي جلال عثمان، وضع آلية عمل مشتركة تسهم في متابعة ورصد المعلومات والبيانات عبر وسائل الإعلام حول قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

واستعرض اللقاء خطة عمل الهيئة في رصد المحتوى الإعلامي ومتابعة المؤسسات الإعلامية في نشر وتداول القضايا والأخبار من ناحية الالتزام بالمهنية والموضوعية والحيادية، فضلا عن آلية عمل منصة «أكدلي» التي تعمل على التحقق من المعلومات والبيانات المتداولة وإصدار منشورات حول الأخبار الزائفة والمضلّلة، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد.

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واتفق المشاركون في الاجتماع على وضع آلية عمل تسهم في إتاحة المعلومات والبيانات الرسمية ذات العلاقة بنشاط وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسات التابعة لها، والتأكيد على أهمية التحقق وتداول الأخبار من مصادرها الرسمية.

وحضر الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين، مديرو مكاتب الإعلام بالمؤسسات التابعة للوزارة، ومركز تنمية الصادرات، وهيئة الإشراف على التأمين، والهيئة العامة للمعارض، والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.