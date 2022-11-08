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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 8 نوفمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 نوفمبر 2022, 08:54 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 8 نوفمبر 2022)
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أظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الثلاثاء، استقرار الطقس على معظم مناطق ليبيا، بينما تبقى السحب تتكاثر على الساحل الشرقي والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة اليوم.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على سرت.
- الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و26 درجة.

الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد:
- حالة السماء: تتكاثر السحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر واحتمال ظهور ضباب الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على مرتفعات الجبل الأخضر.
- الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على أقصى الساحل الشرقي والجبل الأخضر.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و24 درجة، ولا تتجاوز 19 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على مناطق الجفرة.
- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و26 درجة.

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و26 درجة.

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