Atwasat

أحدهم أسند عقود صيانة لنجله.. حبس ثلاثة مسؤولين بالخطوط الليبية بتهمة الفساد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 نوفمبر 2022, 12:53 صباحا
أحدهم أسند عقود صيانة لنجله.. حبس ثلاثة مسؤولين بالخطوط الليبية بتهمة الفساد
إحدى طائرات الخطوط الليبية لدى وصولها مطار معيتيقة الدولي بعد الصيانة، 19 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
alwasat radio

أعلنت النيابة العامة، اليوم الإثنين، حبس ثلاثة مسؤولين بشركة الخطوط الجوية الليبية، بتهمة الفساد المالي والإداري.

وأوضح بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، بأن النيابة العامة باشرت تحقيق الاضطراب المصاحب للنشاط الإداري والمالي في شركة الخطوط الجوية الليبية خلال السنوات الماضية.

وأضاف البيان أن أعضاء النيابة حققوا في الآثار الناجمة عن الإخلال بالواجبات المفروضة على الإطار التنفيذي في الشركة، والالتفات عن قواعد وضوابط إدارة الأموال العمومية المخصصة لصيانة طائرات الشركة، وصيانة إحداها بالمخالفة لبرنامج الصيانة المعتمد لدى سلطة الطيران.

فساد في ملف صيانة الطائرات
وأثبتت التحقيقات، وفق البيان، إسناد المدير التنفيذي السابق إحدى العقود إلى ابنه، ليحصل الأخير على منافع مادية لا تجيزها التشريعات، فضلاً عن إرسال طائرات للصيانة والعَمرة من دون متابعة الغرض من التعاقد؛ مما رتب تكاليف مالية إضافية تقدر بمئات الآلاف من النقد الأجنبي، وكذلك الإحجام عن إجراء أعمال صيانة رصدت لها الحكومة مخصصات مالية كدعمٍ للشركة.

- وصول طائرة الخطوط الجوية الليبية بعد استكمال صيانتها لمطار معيتيقة الدولي

صيانة إحدى الطائرات في ورشة غير متخصصة
كما شمل التحقيق المسؤول الأول عن الصيانة لتنفيذه صيانة إحدى الطائرات في ورشة غير متخصصة، حيث أفضت تلك الصيانة إلى تعريض السلامة العامة للخطر.

وتطرق التحقيق أيضًا إلى السلوك السلبي لمدير الإدارة الفنية بالشركة المتمثل في التأخر عن أعمال صيانة تقتضيها إجراءات السلامة ولازمة للحفاظ على القدرة التشغيلية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هدف واحد يفصل رونالدو عن معانقة التاريخ في مونديال 2022

هدف واحد يفصل رونالدو عن معانقة التاريخ في مونديال 2022
نائب رئيس اتحاد «القدم» يكشف قيمة جوائز تصميم كؤوس البطولات وشروط المسابقة

نائب رئيس اتحاد «القدم» يكشف قيمة جوائز تصميم كؤوس البطولات وشروط المسابقة
غياب فيرمينو.. إعلان قائمة البرازيل في كأس العالم 2022

غياب فيرمينو.. إعلان قائمة البرازيل في كأس العالم 2022
تعرف إلى سبب تخلي رئيس كوريا الجنوبية السابق عن كلبيه

تعرف إلى سبب تخلي رئيس كوريا الجنوبية السابق عن كلبيه
رجل أعمال مقرب من بوتين يقر بحدوث تدخل في الانتخابات الأميركية

رجل أعمال مقرب من بوتين يقر بحدوث تدخل في الانتخابات الأميركية
غوتيريس: على البشرية الاختيار بين التضامن في مجال المناخ أو «الانتحار الجماعي»

غوتيريس: على البشرية الاختيار بين التضامن في مجال المناخ أو «الانتحار الجماعي»
دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ثمن النهائي

دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ...
أوكرانيا تؤكد أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية

أوكرانيا تؤكد أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية
خليفة بن صريتي يكتب: قطر والتحديات.. وأول بطولة لكأس العالم

خليفة بن صريتي يكتب: قطر والتحديات.. وأول بطولة لكأس العالم
«أطباء بلا حدود»: حياة «مأساوية» تلاحق أطفال مخيم الهول في سورية

«أطباء بلا حدود»: حياة «مأساوية» تلاحق أطفال مخيم الهول في سورية
استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد تقدم الجمهوريين وترامب يعد باستعادة الكونغرس

استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد تقدم الجمهوريين وترامب يعد باستعادة الكونغرس
فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات

فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات
قادة العالم يبدؤون اليوم التوافد إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

قادة العالم يبدؤون اليوم التوافد إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ
شاهد في «هذا المساء»: ليبيا بين محاكاة الانتخابات ومماحكات الساسة

شاهد في «هذا المساء»: ليبيا بين محاكاة الانتخابات ومماحكات الساسة
المقريف يطالب بتخصيص 30% من ميزانية التنمية لوزارة التعليم

المقريف يطالب بتخصيص 30% من ميزانية التنمية لوزارة التعليم
كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم

كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم
عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية

عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية
«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات الدولارات

«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات الدولارات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتخذ 3 قرارات في ختام أول اجتماعاتها
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتخذ 3 قرارات في ختام أول اجتماعاتها
باشاغا يستمع لرؤية الحزب الاتحادي الوطني حول الأزمة السياسية
باشاغا يستمع لرؤية الحزب الاتحادي الوطني حول الأزمة السياسية
شاهد في «وسط الخبر»: هل بدأت تركيا تتحول لدولة انتداب في ليبيا؟
شاهد في «وسط الخبر»: هل بدأت تركيا تتحول لدولة انتداب في ليبيا؟
الزني يبحث الاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية للشباب
الزني يبحث الاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية ...
رفض شحنة مشروب صودا إسبانية قادمة عبر ميناء طرابلس
رفض شحنة مشروب صودا إسبانية قادمة عبر ميناء طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع ......
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
بالفيديو: إسدال الستار على مأساة الأطفال اليتامي بمركز شرطة غوط الشعال
بالفيديو: إسدال الستار على مأساة الأطفال اليتامي بمركز شرطة ......
بلاغ سب يقود لضبط متهم بالقتل في بنغازي.. ويكشف تفاصيل مثيرة في حياته
بلاغ سب يقود لضبط متهم بالقتل في بنغازي.. ويكشف تفاصيل مثيرة......
المزيد
وزارة الاقتصاد تبحث آلية تفعيل ميناء درنة لتنشيط تجارة العبور
وزارة الاقتصاد تبحث آلية تفعيل ميناء درنة لتنشيط تجارة ......
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم جامعة سرت بمعدات رياضية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم جامعة سرت بمعدات رياضية...
أحدهم أسند عقود صيانة لنجله.. حبس ثلاثة مسؤولين بالخطوط الليبية بتهمة الفساد
أحدهم أسند عقود صيانة لنجله.. حبس ثلاثة مسؤولين بالخطوط ......
رفض شحنة مشروب صودا إسبانية قادمة عبر ميناء طرابلس
رفض شحنة مشروب صودا إسبانية قادمة عبر ميناء طرابلس...
الزني يبحث الاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية للشباب
الزني يبحث الاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط