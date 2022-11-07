شاهد في «وسط الخبر»: هل بدأت تركيا تتحول لدولة انتداب في ليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الإثنين، الضوء على التغيرات الميدانية في العاصمة طرابلس منذ مواجهات أغسطس الماضي، مع تخوفات من مواجهات عسكرية، على وقع الأزمة السياسية الناجمة عن صراع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

ومنذ أحداث طرابلس الأخيرة، شهدت طرابلس تحولات ميدانية لإعادة تشكيل الوضع الأمني، لا يبتعد كثيرًا عن صراع إقليمي دولي كجزء من التنافس حول ليبيا يمكن أن يحدد ملامح المرحلة المقبلة، وسط تكهنات وأقاويل بشأن تموقع المجموعات المسلحة في العاصمة مع تواجد تركي.

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وفتحت الحلقة نقاشًا حول تطورات المشهد الميداني مع كل من: الخبير العسكري والاستراتيجي المستشار عادل عبدالكافي، والإعلامي التونسي المهتم بالشأن الليبي باسل ترجمان، والنائب التركي السابق رسول طومسون.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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