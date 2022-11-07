الحويج يدشن منصة «موثوق» لتسجيل المتاجر الإلكترونية بشبكة ليبيا للتجارة

القاهرة - بوابة الوسط

دشنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، منصة «موثوق» لتسجيل المتاجر الإلكترونية بشبكة ليبيا للتجارة، بإشراف الوزير محمد الحويج ورئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة امحمد درويش.

جاء ذلك ضمن فعاليات ورشة عمل بعنوان «تسجيل المتاجر الإلكترونية لدى شبكة ليبيا للتجارة.. الفوائد والمتطلبات»، بالعاصمة طرابلس، بحضور المدير العام لمركز تنمية الصادرات والمدير التنفيذي بشبكة ليبيا للتجارة، والمدير العام لشركة معاملات للخدمات المالية ولفيف من أصحاب المتاجر الإلكترونية.

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استفادة المتاجر الإلكترونية من التحول الرقمي

وأشاد الحويج بجهود شبكة ليبيا للتجارة التابعة للوزارة في تنفيذ خطة التحول الرقمي ودعم اقتصاد المعرفة، مشيرًا إلى أن المتاجر الإلكترونية تشهد انتشارًا كبيرًا وتطورًا ملحوظًا وتتميز بسرعة تقديم الخدمات وأقل تكلفة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تقديم الدعم للمتاجر الإلكترونية المسجلة بالمنصة وتسهيل كافة الإجراءات بالتنسيق مع جهات ذات الاختصاص، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

واطلع الحاضرون على عرض مرئي يوضح آلية عمل المنصة وكيفية إدراج وتسجيل المتاجر الإلكترونية، إضافة إلى تصنيفها وضوابط ومعايير توثيقها والمتطلبات والترتيبات الإجرائية الخاصة بعمل المتاجر، كما تعرف المشاركون على مركز تدريب وتطوير القدرات في مجال التجارة التابع لشبكة ليبيا للتجارة، الذي يقوم على تنظيم برامج تدريبية وعقد الندوات والمؤتمرات العلمية الخاصة بتنمية الموارد البشرية في مجال التجارة.

جانب من فعاليات ورشة عمل بعنوان «تسجيل المتاجر الإلكترونية لدى شبكة ليبيا للتجارة.. الفوائد والمتطلبات»، الإثنين 7 نوفمبر 2022 (وزارة الاقتصاد والتجارة)

جانب من فعاليات ورشة عمل بعنوان «تسجيل المتاجر الإلكترونية لدى شبكة ليبيا للتجارة.. الفوائد والمتطلبات»، الإثنين 7 نوفمبر 2022 (وزارة الاقتصاد والتجارة)

جانب من فعاليات ورشة عمل بعنوان «تسجيل المتاجر الإلكترونية لدى شبكة ليبيا للتجارة.. الفوائد والمتطلبات»، الإثنين 7 نوفمبر 2022 (وزارة الاقتصاد والتجارة)

جانب من فعاليات ورشة عمل بعنوان «تسجيل المتاجر الإلكترونية لدى شبكة ليبيا للتجارة.. الفوائد والمتطلبات»، الإثنين 7 نوفمبر 2022 (وزارة الاقتصاد والتجارة)

جانب من فعاليات ورشة عمل بعنوان «تسجيل المتاجر الإلكترونية لدى شبكة ليبيا للتجارة.. الفوائد والمتطلبات»، الإثنين 7 نوفمبر 2022 (وزارة الاقتصاد والتجارة)

جانب من فعاليات ورشة عمل بعنوان «تسجيل المتاجر الإلكترونية لدى شبكة ليبيا للتجارة.. الفوائد والمتطلبات»، الإثنين 7 نوفمبر 2022 (وزارة الاقتصاد والتجارة)