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القبض على 5 متهمين بقتل مواطن في سوق الخميس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 09:11 مساء
القبض على 5 متهمين بقتل مواطن في سوق الخميس
شعار وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة. (الإنترنت)
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أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة القبض على خمسة متهمين بقتل مواطن في سوق الخميس بمدينة ترهونة. 

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الإثنين إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة سوق الخميس التابع لمديرية أمن الخمس مفادها وقوع جريمة قتل لمواطن يدعى «ر. م. أ» بنطاق مركز الشرطة.

تشكيل فريق أمني لضبط المتهمين بارتكاب جريمة القتل
وأضافت أنه عقب ذلك، جرى تشكيل فريق أمني من وحدة التحري والقبض بالمركز لجمع المعلومات والتحريات بالتعاون مع شرطة النجدة والبحث الجنائي الخمس ووحدة البحث الجنائي بمديرية الأمن وإدارة المهام الخاصة بالعمليات الأمنية وأعضاء الدعم المركز فرع المرقب.

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اعتراف بالقتل.. المتهمون استخدموا سكينًا
وذكر البيان أن هذا الفريق الأمني توصل الى الفاعلين الذين قاموا جريمة القتل وهم «أ. أ ال»، و«م. ع. ال»، و«ص. ع. ال»، و«م. ف. ال»، و«م. أ. ال».

ونوهت الوزارة أنه بالتحقيق مع المتهمين اعترفوا بقيامهم بقتل المجني عليه بواسطة سلاح أبيض (سكين) كما جرى ضبط المركبة الآلية الخاصة بالجناة وبها أثار دماء؛ فيما يجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

السكين المستخدم في واقعة القتل بسوق الخميس. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
السكين المستخدم في واقعة القتل بسوق الخميس. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
السيارة المستخدمة في الواقعة. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
السيارة المستخدمة في الواقعة. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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