الدبيبة يوجه باستكمال عدد من المشروعات في غدامس

القاهرة - بوابة الوسط

وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، الوزارات والأجهزة التنفيذية بضرورة تحديد خطة لتفعيل العمل في مطار غدامس، واستكمال مستشفاها العام وعدد من الآبار والمرافق المتكاملة.

جاء ذلك خلال لقائه بديوان مجلس الوزراء، أعيان مدينة غدامس وحكماءها، ومجلسها البلدي، وعضو مجلس النواب عنها عبد القادر هيبة، ومديري القطاعات الخدمية في البلدية، بحضور وزراء المواصلات، والحكم المحلي، والسياحة، والتربية والتعليم، والموارد المائية، ووكيل وزارة الشباب، وعدد من مديري الأجهزة التنفيذية.

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الدبيبة يطلع على مشكلات غدامس

ورحب الدبيبة بأهالي غدامس ومجلسها البلدي، واستمع إلى الصعوبات التي تواجه البلدية، خاصة فيما يتعلق بملف المياه والصرف الصحي، وفق بيان نشرته منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن الدبيبة أصدر تعليماته بضرورة فتح المعبر الحدودي غدامس-الدبداب، والتنسيق بين وزارتي الخارجية والمواصلات لاستكمال الإجراءات مع الجانب الجزائري.

الدبيبة يستقبل وفدا من غدامس، الإثنين 7 نوفمبر 2022 (منصة حكومتنا)

الدبيبة يستقبل وفدا من غدامس، الإثنين 7 نوفمبر 2022 (منصة حكومتنا)

الدبيبة يستقبل وفدا من غدامس، الإثنين 7 نوفمبر 2022 (منصة حكومتنا)