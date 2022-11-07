إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، اليوم الإثنين، النتائج النهائية لانتخاب المجلس البلدي ترهونة، التي تنافست فيها 6 قوائم انتخابية، جاءت قائمة «الهلال» في المرتبة الأولى بعدد من الأصوات بلغ 2688 صوتًا، تلتها قائمة «السلام» التي نالت 2547 صوتًا.

وحصلت قائمة «غصن الزيتون» على 2180 صوتًا، ثم قائمة «النخلة» 1730 صوتًا، وقائمة «الإصلاح» 652 صوتًا، وقائمة «الإعمار» 392 صوتًا.

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وأظهرت بيانات نشرتها اللجنة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بلوغ عدد المقترعين في انتخابات المجلس البلدي ترهونة 10 آلاف و527 مقترعًا، في حين كان عدد الناخبين المسجلين 25 ألفًا و496 ناخبًا.

النتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي ترهونة (اللجنة العليا للانتخابات البلدية)