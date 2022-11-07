إيقاف البناء على قطعة أرض متنازع عليها في سيدي المصري بطرابلس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إيقاف البناء على قطعة أرض متنازع عليها بمنطقة سيدي المصري في العاصمة طرابلس.

وأوضح بيان للوزارة، اليوم الإثنين، أن إيقاف أعمال البناء جاء بناءً على كتاب مدير مكتب النائب العام صادر في 30 أكتوبر الماضي بعد شكوى أحد المواطنين تتعلق بقطعة أرض زراعية متنازع عنها في سيدي المصري.

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إيقاف أعمال البناء لحين استكمال الإجراءات القانونية

وتوجهت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم، إلى الأرض موضع الخلاف، وجرى إيقاف أعمال البناء عليها إلى حين استكمال الإجراءات القانونية حيالها بناء على التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

حملة أمنية لإيقاف البناء على قطعة أرض بسيدي المصري في طرابلس، 7 نوفمبر 2022 (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)

حملة أمنية لإيقاف البناء على قطعة أرض بسيدي المصري في طرابلس، 7 نوفمبر 2022 (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)

حملة أمنية لإيقاف البناء على قطعة أرض بسيدي المصري في طرابلس، 7 نوفمبر 2022 (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)