إيطاليا تكشف اعتزامها إنشاء الطريق الساحلي السريع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

كشف نائب رئيس الوزراء، وزير البنى التحتية المستدامة والنقل في الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني، اعتزام بلاده المشاركة في إنشاء الطريق الساحلي السريع لربط شرق وغرب ليبيا.

وقال سالفيني، في تصريحات نقلته وكالة «نوفا» للأنباء، إنه من ضمن الملفات المختلفة للوزارة، «إنشاء الطريق الساحلي السريع لربط شرق وغرب ليبيا».

هل يقرب الطريق الساحلي بين الأطراف المتنازعة في ليبيا؟

وأضاف: «في ليبيا فصائل عدة، لكن إيطاليا وعدت منذ سنوات عديدة ببناء البنى التحتية، لذلك أحد المشاريع يتعلق بتشييد الطريق السريع الذي تأجل تنفيذه منذ سنوات والذي من شأنه أن يقرب بين الأطراف المتحاربة».

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وعبر سالفيني عن أمله في أن تستعيد إيطاليا «دورها الريادي».

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن روما تعمل بشكل خاص على بدء العمل على الجزء الغربي من الطريق الذي يربط طرابلس بالحدود مع تونس.