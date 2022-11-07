السيسي يتفق مع رئيسة وزراء إيطاليا على الدفع نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني القضايا المتعلقة بأمن البحر المتوسط، لاسيما الملف الليبي، وذلك خلال اجتماع بينهما على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الإثنين.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن الطرفين توافقا على «ضرورة العمل لصون وحدة وسيادة ليبيا، والدفع نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى الحفاظ على المؤسسات الليبية الوطنية، وتعزيز دور الجهات الأمنية في مكافحة الإرهاب».

الرئاسة المصرية: ميلوني أكدت أهمية مصر لأمن حوض المتوسط

ونقلت الرئاسة المصرية عن ميلوني قولها إن مصر تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لإيطاليا والقارة الأوروبية «كدعامة محورية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحوض المتوسط».

وتناول السيسي مع المسؤولة الإيطالية سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب التعاون الصناعي المشتركا، فضلا عن التعاون في ملف أمن الطاقة، خاصة الشراكة مع شركة «إيني» الإيطالية في مجال الغاز الطبيعي.

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ربط كهربائي بين مصر وإيطاليا

وبحث السيسي وميلوني إمكانية النظر في تنفيذ الربط الكهربائي بين مصر إيطاليا، وذلك للاستفادة من الإمكانات الغنية والمتنوعة في مصر للمساهمة في معالجة التحدي القائم في أوروبا ومعظم دول العالم للتعامل مع أزمة الطاقة.

كذلك، جرى الحديث عن تنسيق الجهود بين إيطاليا ومصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، فيما أشارت ميلوني إلى مساهمة مصر في منع خروج أي قارب للهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ العام ٢٠١٦، وفق البيان.

السيسي ومسؤولون مصريون في اجتماعهم مع وفد إيطالي يضم رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، شرم الشيخ، 7 نوفمبر 2022 (الرئاسة المصرية)