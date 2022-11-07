Atwasat

السيسي يتفق مع رئيسة وزراء إيطاليا على الدفع نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 06:41 مساء
السيسي يتفق مع رئيسة وزراء إيطاليا على الدفع نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا
السيسي في اجتماعه مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، شرم الشيخ، 7 نوفمبر 2022 (الرئاسة المصرية)
alwasat radio

ناقش الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني القضايا المتعلقة بأمن البحر المتوسط، لاسيما الملف الليبي، وذلك خلال اجتماع بينهما على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الإثنين.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن الطرفين توافقا على «ضرورة العمل لصون وحدة وسيادة ليبيا، والدفع نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى الحفاظ على المؤسسات الليبية الوطنية، وتعزيز دور الجهات الأمنية في مكافحة الإرهاب».

الرئاسة المصرية: ميلوني أكدت أهمية مصر لأمن حوض المتوسط
ونقلت الرئاسة المصرية عن ميلوني قولها إن مصر تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لإيطاليا والقارة الأوروبية «كدعامة محورية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحوض المتوسط».

وتناول السيسي مع المسؤولة الإيطالية سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب التعاون الصناعي المشتركا، فضلا عن التعاون في ملف أمن الطاقة، خاصة الشراكة مع شركة «إيني» الإيطالية في مجال الغاز الطبيعي.

- وليامز: تدني شعبية أعضاء مجلسي النواب والدولة سبب رفضهم للانتخابات
- الدبيبة: قادرون على تأمين الانتخابات في جميع مناطق ليبيا.. والحجة الأخيرة لعدم إجرائها سقطت
- بين المصالحة ونبذ العنف وقاعدة دستورية.. هذه رسائل القادة العرب لليبيين

ربط كهربائي بين مصر وإيطاليا
وبحث السيسي وميلوني إمكانية النظر في تنفيذ الربط الكهربائي بين مصر إيطاليا، وذلك للاستفادة من الإمكانات الغنية والمتنوعة في مصر للمساهمة في معالجة التحدي القائم في أوروبا ومعظم دول العالم للتعامل مع أزمة الطاقة.

كذلك، جرى الحديث عن تنسيق الجهود بين إيطاليا ومصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، فيما أشارت ميلوني إلى مساهمة مصر في منع خروج أي قارب للهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ العام ٢٠١٦، وفق البيان.

السيسي ومسؤولون مصريون في اجتماعهم مع وفد إيطالي يضم رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، شرم الشيخ، 7 نوفمبر 2022 (الرئاسة المصرية)
السيسي ومسؤولون مصريون في اجتماعهم مع وفد إيطالي يضم رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، شرم الشيخ، 7 نوفمبر 2022 (الرئاسة المصرية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ثمن النهائي

دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ...
أوكرانيا تؤكد أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية

أوكرانيا تؤكد أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية
خليفة بن صريتي يكتب: قطر والتحديات.. وأول بطولة لكأس العالم

خليفة بن صريتي يكتب: قطر والتحديات.. وأول بطولة لكأس العالم
«أطباء بلا حدود»: حياة «مأساوية» تلاحق أطفال مخيم الهول في سورية

«أطباء بلا حدود»: حياة «مأساوية» تلاحق أطفال مخيم الهول في سورية
استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد تقدم الجمهوريين وترامب يعد باستعادة الكونغرس

استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد تقدم الجمهوريين وترامب يعد باستعادة الكونغرس
فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات

فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات
قادة العالم يبدؤون اليوم التوافد إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

قادة العالم يبدؤون اليوم التوافد إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ
شاهد في «هذا المساء»: ليبيا بين محاكاة الانتخابات ومماحكات الساسة

شاهد في «هذا المساء»: ليبيا بين محاكاة الانتخابات ومماحكات الساسة
المقريف يطالب بتخصيص 30% من ميزانية التنمية لوزارة التعليم

المقريف يطالب بتخصيص 30% من ميزانية التنمية لوزارة التعليم
كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم

كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم
عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية

عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية
«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات الدولارات

«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات الدولارات
محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام

محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام
بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»

بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»
عقب عمليات تسريح جماعية.. إيلون ماسك ماض في خططه بشأن «تويتر» رغم الانتقادات

عقب عمليات تسريح جماعية.. إيلون ماسك ماض في خططه بشأن «تويتر» رغم الانتقادات
شاهد: البحث عن ناجين بعد مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة ببحيرة فكتوريا في تنزانيا

شاهد: البحث عن ناجين بعد مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة ببحيرة فكتوريا في ...
واشنطن بوست: أمريكا تشجع أوكرانيا سرا لإظهار الانفتاح على التفاوض مع روسيا

واشنطن بوست: أمريكا تشجع أوكرانيا سرا لإظهار الانفتاح على التفاوض مع روسيا
في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون

في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
9 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا بين 31 أكتوبر و6 نوفمبر
9 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا بين 31 أكتوبر و6 ...
الحداد يعرض على الدبيبة 3 ملفات متعلقة بالوحدات العسكرية
الحداد يعرض على الدبيبة 3 ملفات متعلقة بالوحدات العسكرية
السيسي يتفق مع رئيسة وزراء إيطاليا على الدفع نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا
السيسي يتفق مع رئيسة وزراء إيطاليا على الدفع نحو انتخابات رئاسية ...
كريم خان يقدم إحاطة لمجلس الأمن حول ليبيا من طرابلس الأربعاء
كريم خان يقدم إحاطة لمجلس الأمن حول ليبيا من طرابلس الأربعاء
إيطاليا تكشف اعتزامها إنشاء الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف اعتزامها إنشاء الطريق الساحلي السريع في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع ......
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
بالفيديو: إسدال الستار على مأساة الأطفال اليتامي بمركز شرطة غوط الشعال
بالفيديو: إسدال الستار على مأساة الأطفال اليتامي بمركز شرطة ......
بلاغ سب يقود لضبط متهم بالقتل في بنغازي.. ويكشف تفاصيل مثيرة في حياته
بلاغ سب يقود لضبط متهم بالقتل في بنغازي.. ويكشف تفاصيل مثيرة......
المزيد
إيقاف البناء على قطعة أرض متنازع عليها في سيدي المصري بطرابلس
إيقاف البناء على قطعة أرض متنازع عليها في سيدي المصري ......
ترهونة, المحكمة الجنائية الدولية, كريم خان, مقابر جماعية
ترهونة, المحكمة الجنائية الدولية, كريم خان, مقابر جماعية...
اجتماع ليبي-تركي على هامش قمة «المرأة والعدالة»
اجتماع ليبي-تركي على هامش قمة «المرأة والعدالة»...
إيطاليا تكشف اعتزامها إنشاء الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف اعتزامها إنشاء الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
كريم خان يقدم إحاطة لمجلس الأمن حول ليبيا من طرابلس الأربعاء
كريم خان يقدم إحاطة لمجلس الأمن حول ليبيا من طرابلس الأربعاء...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط