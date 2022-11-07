الحداد يعرض على الدبيبة 3 ملفات متعلقة بالوحدات العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

عرض رئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد، على رئيس الوزراء وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة خلال زيارته إلى مقر رئاسة الأركان في العاصمة طرابلس ظهر اليوم الإثنين، 3 ملفات متعلقة بالوحدات العسكرية.

وأوضحت رئاسة الأركان العامة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الحداد أطلع الدبيبة خلال الاجتماع الذي جرى بمكتب رئيس الأركان العامة، وبحضور مدير مكتب وزير الدفاع، على خطة عمل رئاسة الأركان العامة، المتضمنة برامج التدريب ورفع الكفاءة القتالية لبعض الوحدات العسكرية.

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وأضافت أن الحداد عرض على الدبيبة أيضًا «رؤى رئاسة الأركان العامة في إعادة تنظيم وهيكلة عدد من الوحدات العسكرية»، وكذلك احتياجات الوحدات العسكرية، بالإضافة إلى مناقشة مديونيات الشركات القائمة بتأمين تموين الوحدات العسكرية.