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9 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا بين 31 أكتوبر و6 نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 05:56 مساء
9 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا بين 31 أكتوبر و6 نوفمبر
شخص يتلقى جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا. (أرشيفية: المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
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أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض إصابة 9 حالات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» من بين 141 عينة تسلمها المركز، خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 6 نوفمبر الجاري.

وقال المركز، في بيان اليوم الإثنين، إنه تسلم 141 عينة جرى فحصها بتقنية «Real Time PCR»، وبلغت الحالات السالبة 131 عينة، و43 حالة نشطة، فيما تعافت 9 حالات، ولم تسجل أية وفيات.

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الإصابات الإجمالية في ليبيا منذ وصول الوباء تتجاوز 507 آلاف حالة
وأوضح التحديث الأسبوعي للمركز أن نسبة الحالات الموجبة بلغت 6.4 %، وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 507 آلاف و60 حالة منذ مارس 2020، فيما بلغ عدد الوفيات 6 آلاف و437 حالة.

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