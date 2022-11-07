9 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا بين 31 أكتوبر و6 نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض إصابة 9 حالات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» من بين 141 عينة تسلمها المركز، خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 6 نوفمبر الجاري.

وقال المركز، في بيان اليوم الإثنين، إنه تسلم 141 عينة جرى فحصها بتقنية «Real Time PCR»، وبلغت الحالات السالبة 131 عينة، و43 حالة نشطة، فيما تعافت 9 حالات، ولم تسجل أية وفيات.

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