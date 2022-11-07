9 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا بين 31 أكتوبر و6 نوفمبر

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض إصابة 9 حالات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» من بين 141 عينة تسلمها المركز، خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 6 نوفمبر الجاري.
وقال المركز، في بيان اليوم الإثنين، إنه تسلم 141 عينة جرى فحصها بتقنية «Real Time PCR»، وبلغت الحالات السالبة 131 عينة، و43 حالة نشطة، فيما تعافت 9 حالات، ولم تسجل أية وفيات.
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الإصابات الإجمالية في ليبيا منذ وصول الوباء تتجاوز 507 آلاف حالة
وأوضح التحديث الأسبوعي للمركز أن نسبة الحالات الموجبة بلغت 6.4 %، وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 507 آلاف و60 حالة منذ مارس 2020، فيما بلغ عدد الوفيات 6 آلاف و437 حالة.
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