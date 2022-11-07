شركة سرت للنفط تؤكد وقف تسرب الخام بالخط الرئيسي المتجه إلى مرسى البريقة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم الإثنين، أن فرق الإنتاج والصيانة تمكنت في وقت قياسي من وقف تسرب الخام من الخط الرئيسي «36 بوصة» المتجه من الحقول إلى مرسى البريقة عند الكيلو 70.

وقالت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن عملية السيطرة على تسرب الخام جرى استكمالها مساء أمس الأحد، بعد أن تلقت إدارة العمليات صباح أول من أمس السبت بلاغًا بالحادث، مشيرة إلى أن منسقية الخطوط التابعة لإدارة الإنتاج بادرت بعزل الخط عند الكيلو 110 إلى الكيلو 22، بهدف خفض ضغط الخام لتسهيل أعمال الإصلاح والصيانة.

وقف ضخ الزيت من حقلي زلطن والراقوبة

وأضافت الشركة أن إدارة الإنتاج اضطرت إلى «وقف ضخ الزيت من حقل زلطن وحقل الراقوبة وتغيير مسار إنتاج النفط إلى الخزانات بحقل زلطن، والعمل على تجميع الزيت الفاقد من التسرب في حفرة جانبية استعدادًا لنقله إلى البريقة بسبب الضغط المرتفع في الخط».

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وأوضحت الشركة أن فرق الصيانة جهزت التحويلات اللازمة بورش حقل الاستقلال وزلطن والبدء في أعمال الحفر وتفريغ الخط، الذي تعرض للتلف حتى تمكنت من وقف التسرب في وقت قياسي، رغم ارتفاع الضغط وتشبع المنطقة بالزيت.

تآكل الخط الرئيسي لنقل الخام إلى ميناء البريقة

وأشادت الشركة «بجهود الكوادر الوطنية التي تفاعلت بكل شجاعة ومهنية عالية وتعاملت مع التسرب»، مشيرة إلى أن فريقها اضطر «إلى استخدام معدات السلامة الخاصة من أجهزة التنفس للوصول مكان التسرب وتركيب صمام عزل بحجم 2 بوصة».

وشددت الشركة على أن «السرعة والدقة والحرص في إنجاز مثل هذه الأعمال الطارئة تشكل أهمية بالغة تتمثل في الحفاظ على أحد أهم الموارد الاقتصادية في البلاد»، لافتة إلى جهودها لإصلاح هذا الخط الذي تآكل نتيجة تأخر الصيانات اللازمة له، التي تراكمت عبر السنين.

أعمال الصيانة بخط نقل النفط الرئيسي المتجه إلى ميناء البريقة. (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)

أعمال الصيانة بخط نقل النفط الرئيسي المتجه إلى ميناء البريقة. (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)

فريق الصيانة بموقع التسرب بخط نقل النفط الرئيسي المتجه إلى ميناء البريقة. (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)

موقع التسرب بخط نقل النفط الرئيسي المتجه إلى ميناء البريقة. (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)

موقع التسرب بخط نقل النفط الرئيسي المتجه إلى ميناء البريقة. (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)

موقع التسرب بخط نقل النفط الرئيسي المتجه إلى ميناء البريقة. (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)

موقع التسرب بخط نقل النفط الرئيسي المتجه إلى ميناء البريقة. (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)