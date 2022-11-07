على هامش قمة المناخ..المنفي يلتقي رئيس الإمارات في شرم الشيخ

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد وذلك خلال مشاركتهما في فعاليات القمة العالمية للمناخ «COP -27» المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وحضر اللقاء ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ومندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، عبدالمطلب ثابت، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

- المنفي يشارك في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ

- المنفي يصل شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ «COP-27»

ووصل المنفي في وقت سابق إلى مركز المؤتمر بمدينة شرم الشيخ لحضور فعاليات القمة العالمية، حيث كان في استقباله كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

ويتوقع أن يلتقي المنفي خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية للمناخ بمدينة شرم الشيخ عدد من رؤساء الدول والحكومات من الحاضرين للفعاليات رفيعة المستوى التي انطلقت رسميا أمس الأحد.

المنفي ووزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد خلال لقائهما في شرم الشيخ، الإثنين 7 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)