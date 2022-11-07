استقرار الدولار وتراجع اليورو في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

استقر سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية عند الرابعة والنصف مساء اليوم الإثنين عند 5.245 دينار، دون تغيير عما سجلته العملة الأميركية أمام الليبية في ختام تعاملات أمس الأحد.

وتراجع سعر صرف اليورو إلى 5.19 دينار من 5.20 دينار، بينما استقر الجنيه الاسترليني عند 6 دينارات، دون أي تغيير عن ما سجلته السوق مساء أمس، وذلك حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

- ارتفاع طفيف للدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية

- «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا المؤقتة

- «اقتصاد بلس»: النيابة العامة تواصل مكافحة الفساد والحد من الجرائم المصرفية

وسجلت الليرة التركية 0.28 دينار، والدينار التونسي 1.62 دينار ليبي، دون تغيير كذلك عما شهدته السوق امس.