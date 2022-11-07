Atwasat

استئناف استكشافات شركة «تاتنيفت» الروسية في حوض غدامس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 04:12 مساء
استئناف استكشافات شركة «تاتنيفت» الروسية في حوض غدامس
مسؤولون بمؤسسة النفط خلال اجتماعهم مع مسؤولي شركة تاتنيفت الروسية، 7 نوفمبر 2022(مؤسسة النفط)
alwasat radio

ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة «تاتنيفت» الروسية رفع حالة القوة القاهرة عن القطع الممنوحة للشركة. وأكدت المؤسسة استئناف نشاط الشركة الاستكشافي في القطع الواقعة في منطقة حوض غدامس.

وذكرت المؤسسة أن هذا الاستئناف للاستكشافات جاء بعد نقل الحفارة 51 التابعة للشركة الوطنية للحفر لإجراء عملية الاختبار للبئر «D1-8214».

اجتماع فني مع الشركة الروسية
وعقدت إدارة الاستكشاف بمؤسسة اجتماعا فنيا، صباح اليوم الإثنين، مع مسؤولي شركة «تاتنيفت» الروسية، وذلك ضمن الاجتماعات الفنية السنوية المشتركة بين المؤسسة والشركات الأجنبية المشاركة لها.

عُقد الاجتماع في قاعة البوري بمقر المؤسسة في طرابلس، وتناول النشاط الاستكشافي للشركة خلال العام 2022 والأعمال الفنية المقترحة للعام 2023.

- بن قدارة: اتفقنا مع «إيني» و«بي بي» لبدء الحفر وإنتاج الغاز بالبحر المتوسط والحمادة
- الانتهاء من مشاريع لإنتاج النفط بحوضي سرت وغدامس
- بن قدارة: إيرادات النفط الليبي ستتراوح بين 35 و37 مليار دولار بنهاية 2022

اكتشافات مهمة في حوضي غدامس وسرت
وفي أوائل أكتوبر الماضي، أكدت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تحقيق نتائج مميزة في مجال المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بحوضي غدامس وسرت، بمساحة إجمالية تقدر بثلاثة آلاف و560 كيلومترا.

وقالت الشركة إن تلك النتائج تحققت «رغم الظروف الأمنية واللوجستية لهذين الحوضين الواقعين في عمق الصحراء».

وشملت المشاريع قطعتي الامتياز «م ن 216 أ»، و«م ن 216 ب» بحوض غدامس بمساحة تقدر بألفين و873 كيلومترا، وكذلك القطعتين 16 و17 بحوض سرت بمساحة تقدر بـ687 كيلومترا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ثمن النهائي

دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ...
أوكرانيا تؤكد أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية

أوكرانيا تؤكد أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية
خليفة بن صريتي يكتب: قطر والتحديات.. وأول بطولة لكأس العالم

خليفة بن صريتي يكتب: قطر والتحديات.. وأول بطولة لكأس العالم
«أطباء بلا حدود»: حياة «مأساوية» تلاحق أطفال مخيم الهول في سورية

«أطباء بلا حدود»: حياة «مأساوية» تلاحق أطفال مخيم الهول في سورية
استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد تقدم الجمهوريين وترامب يعد باستعادة الكونغرس

استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد تقدم الجمهوريين وترامب يعد باستعادة الكونغرس
فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات

فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات
قادة العالم يبدؤون اليوم التوافد إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

قادة العالم يبدؤون اليوم التوافد إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ
شاهد في «هذا المساء»: ليبيا بين محاكاة الانتخابات ومماحكات الساسة

شاهد في «هذا المساء»: ليبيا بين محاكاة الانتخابات ومماحكات الساسة
المقريف يطالب بتخصيص 30% من ميزانية التنمية لوزارة التعليم

المقريف يطالب بتخصيص 30% من ميزانية التنمية لوزارة التعليم
كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم

كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم
عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية

عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية
«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات الدولارات

«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات الدولارات
محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام

محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام
بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»

بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»
عقب عمليات تسريح جماعية.. إيلون ماسك ماض في خططه بشأن «تويتر» رغم الانتقادات

عقب عمليات تسريح جماعية.. إيلون ماسك ماض في خططه بشأن «تويتر» رغم الانتقادات
شاهد: البحث عن ناجين بعد مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة ببحيرة فكتوريا في تنزانيا

شاهد: البحث عن ناجين بعد مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة ببحيرة فكتوريا في ...
واشنطن بوست: أمريكا تشجع أوكرانيا سرا لإظهار الانفتاح على التفاوض مع روسيا

واشنطن بوست: أمريكا تشجع أوكرانيا سرا لإظهار الانفتاح على التفاوض مع روسيا
في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون

في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بنغلاديش تطلب تمكين أصحاب المشاريع الزراعية من الاستثمار في ليبيا
بنغلاديش تطلب تمكين أصحاب المشاريع الزراعية من الاستثمار في ليبيا
تباين آراء النواب بشأن «قانون المرتبات»
تباين آراء النواب بشأن «قانون المرتبات»
المنفي يشارك في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ
المنفي يشارك في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ
أرحومة لمدعي عام الجنائية الدولية: القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل لمحاكمة المتهمين الليبيين
أرحومة لمدعي عام الجنائية الدولية: القضاء الوطني صاحب الاختصاص ...
باشاغا يجتمع مع قادة الحركة الكشفية في بنغازي
باشاغا يجتمع مع قادة الحركة الكشفية في بنغازي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع ......
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
بالفيديو: إسدال الستار على مأساة الأطفال اليتامي بمركز شرطة غوط الشعال
بالفيديو: إسدال الستار على مأساة الأطفال اليتامي بمركز شرطة ......
المزيد
على هامش قمة المناخ..المنفي يلتقي رئيس الإمارات في شرم الشيخ
على هامش قمة المناخ..المنفي يلتقي رئيس الإمارات في شرم الشيخ...
استقرار الدولار وتراجع اليورو في السوق الموازية
استقرار الدولار وتراجع اليورو في السوق الموازية...
استئناف استكشافات شركة «تاتنيفت» الروسية في حوض غدامس
استئناف استكشافات شركة «تاتنيفت» الروسية في حوض غدامس...
باشاغا يجتمع مع قادة الحركة الكشفية في بنغازي
باشاغا يجتمع مع قادة الحركة الكشفية في بنغازي...
أرحومة لمدعي عام الجنائية الدولية: القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل لمحاكمة المتهمين الليبيين
أرحومة لمدعي عام الجنائية الدولية: القضاء الوطني صاحب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط