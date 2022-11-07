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باشاغا يجتمع مع قادة الحركة الكشفية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 03:38 مساء
باشاغا يجتمع مع قادة الحركة الكشفية في بنغازي
جانب من لقاء باشاغا مع قادة الحركة الكشفية في بنغازي، 7 نوفمبر 2022 (المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا)
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التقى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، المفوض العام للكشافة والمرشدات بنغازي، طارق الزليتني، وعددا من قادة الحركة بمقر رئاسة حكومته ببنغازي اليوم الإثنين.

وقال باشاغا إن حكومته تهتم بمنظمات المجتمع المدني لا سيما مفوضيات الكشافة والمرشدات في كل أنحاء ليبيا؛ نظرا لدورها الطليعي في تأهيل القادة الشباب وإعداد جيل المستقبل»، حسبما ذكر المكتب الإعلامي للحكومة.

مطالبات باستمرار دعم الحركة الكشفية
وقدم المفوض العام وعدد من القادة الكشفيين شرحا عن أنشطة وبرامج المفوضية والاحتياجات التي تعترض سير العمل من بينها عدم وجود مركز تدريب كشفي يسهم في إعداد الشباب وتأهيلهم، مطالبين بمواصلة الدعم الحكومي للحركة الكشفية باعتبارها تطوعية وغير ربحية؛ إذ تعتمد في مواردها على دعم مؤسسات الدولة لتحقيق أهدافها.

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باشاغا: بنغازي مقر رئيسي لكبرى مفوضيات الكشافة
وأضاف البيان أن أعضاء الكشافة أشادوا بما تقوم به الحكومة من «جهود كبيرة في مشاريع التنمية والبنى التحتية بمدينة بنغازي وسعيها المتواصل لإعادة الإعمار وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في كل أرجاء البلاد».

وتحدث باشاغا عن دور «مفوضيات الكشافة والمرشدات في جميع أنحاء ليبيا وبنغازي بصفة خاصة باعتبارها مقرا رئيسيا لكبرى المفوضيات وأكثرها عددا»، مؤكدا أن الخدمة التطوعية التي تقدمها المفوضية تهدف إلى خلق جيل واعٍ وقادر على خدمة نفسه ومجتمعه ووطنه.

جانب من لقاء باشاغا مع قادة الحركة الكشفية في بنغازي، 7 نوفمبر 2022 (المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا
جانب من لقاء باشاغا مع قادة الحركة الكشفية في بنغازي، 7 نوفمبر 2022 (المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا
جانب من لقاء باشاغا مع قادة الحركة الكشفية في بنغازي، 7 نوفمبر 2022 (المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا
جانب من لقاء باشاغا مع قادة الحركة الكشفية في بنغازي، 7 نوفمبر 2022 (المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا
باشاغا خلال لقائه مع قادة الحركة الكشفية في بنغازي، 7 نوفمبر 2022 (المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا
باشاغا خلال لقائه مع قادة الحركة الكشفية في بنغازي، 7 نوفمبر 2022 (المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا
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