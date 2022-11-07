زيلينسكي يكشف مصير سفن حبوب أوكرانية متجهة إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن 28 سفينة متوجهة إلى عدة دول من بينها ليبيا تحمل أكثر من 800 ألف طن من الحبوب والذرة، غادرت الموانئ الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد استئناف موسكو مشاركتها في الاتفاق الدولي المبرم في يوليو، حسب وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية.

وفي نهاية الأيام السبع الأخيرة، غادرت 28 سفينة تحمل أكثر من 800 ألف طن من الحبوب موانئ أوكرانيا وهي متجهة إلى ليبيا ومصر والمغرب والجزائر وعمان وتركيا والصين وإثيوبيا حسبما أوضح الرئيس زلينسكي في رسالة فيديو نُشرت على قناته على «تلغرام» مساء الأحد، معتبرا «هذه قائمة نموذجية للدول التي تستهلك معظم طعامنا» وفق تعبيره.

ورحب الرئيس الأوكراني باستمرار اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود المهم للعالم بأسره، وذلك بعد أن وافقت موسكو على استئناف مشاركتها في الاتفاق الدولي المبرم في يوليو. وقال زيلينسكي في خطابه اليومي «حققنا اليوم نتيجة دبلوماسية مهمة لبلدنا وللعالم بأسره: تنفيذ مبادرة تصدير الحبوب (الأوكرانية) سيستمر».

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كما أشاد بـ«الكفاءة» و«النهج المنصف» الذي عملت به الأمم المتحدة وتركيا، الوسيطان في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، لإيجاد حلّ مع موسكو.

موسكو تلقت ضمانات خطية «كافية» من كييف

ويوم الأربعاء، قالت موسكو إنها تلقت ضمانات خطية «كافية» من كييف لاستئناف مشاركتها في اتفاق الحبوب، وهو استئناف أشادت به الولايات المتحدة التي دعت الأطراف المعنية إلى تمديده في وقت لاحق من هذا الشهر. وينتهي مفعول الاتفاق في 19 نوفمبر.

وفي 25 أكتوبر كشف مركز التنسيق المشترك في إسطنبول التركية أن 33100 طن من الذرة الأوكرانية غادرت موانئ البلاد واتجهت إلى ليبيا.

وفي أحدث تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية «فاو» حول الأمن الغذائي في ليبيا قدّر أن «الاتحاد الروسي يوفر 20% من واردات القمح إلى ليبيا، وما يقرب من 65% من إجمالي واردات الذرة البالغة 650 ألف طن، و50% من إجمالي واردات الشعير البالغة مليون طن مصدرها أوكرانيا، مما يجعل البلاد عرضة لانقطاع الشحنات من منطقة البحر الأسود».