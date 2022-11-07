خلال مشاورات مع روسيا.. إيران ترفض التدخلات الأجنبية في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعربت إيران عن رفضها للتدخل الأجنبي في ليبيا، وذلك بعدما جرت مباحثات بالعاصمة طهران مساء الأحد بين كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، مع المستشار الأعلى، نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ورشين.

وتناولت المباحثات آخر التطورات السياسية في المنطقة والعالم، كما ركزت على مستجدات الملفات الليبية والسورية واليمنية حسب وكالة «إرنا» الإيرانية.

مسؤول إيراني يؤكد التمسك بالوحدة الوطنية في ليبيا واليمن

ولدى تطرقهما إلى الوضع في ليبيا واليمن، أكد المسؤول الإيراني على التمسك بالوحدة الوطنية واحترام سلامة ووحدة الأراضي وتسوية الخلافات بالطرق السياسية في كلا البلدين، ودون تدخل أجنبي.

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ويوم السبت الماضي قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن بلاده تتعرض لمؤامرة من جهات معادية لتكرار تجربة ليبيا وسورية، مشددا على أن مصير هذه المؤامرات الفشل وأن الأمن مستتب في كل المدن الإيرانية. وأوضح رئيسي في كلمة له أن «الأميركيين وأعداءنا حاولوا جعل البلاد غير آمنة من خلال تطبيق نماذج أفعالهم في ليبيا وسورية، لكنهم فشلوا»، مؤكدا في إشارة إلى الأحداث الأخيرة في البلاد، أن «إيران وجميع مدنها تتمتع اليوم بأمن كامل». وأضاف «أعمال الشغب ومحاولات تعطيل البلاد تختلف عن الاحتجاجات، ويجب التصدي لأعمال الشغب وأولئك الذين يعرضون أمن البلاد للخطر».



وتشهد إيران احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى «ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم».