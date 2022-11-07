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ملتقى بلديات الساحل الغربي: دعم «قوي» للمصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 12:00 مساء
ملتقى بلديات الساحل الغربي: دعم «قوي» للمصالحة الوطنية
من أعمال ملتقى بلديات الساحل الغربي أقيم في الزاوية يوم الخميس الماضي، 3 نوفمبر 2022. (بلدية الزاوية)
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أكد ملتقى بلديات الساحل الغربي يوم الخميس الماضي، دعمه «بكل قوة» للمصالحة الوطنية باعتبارها أساسا لبناء الدولة.

وأقيم الملتقي يوم الخميس، بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وعميد بلدية الزاوية جمال عبدالناصر بحر، وعمداء بلديات الساحل الغربي، ومدراء الأمن والمشايخ والحكماء والأعيان. ودعا الملتقي إلى «وحده الصف في جميع المجالات»، مؤكدا «دعم الجهات الأمنية ومديريات الأمن كافة».

ملتقى بلديات الساحل الغربي: التركيز على ملف الجرحى
وشدد عمداء بلديات الساحل الغربي على «أهمية التركيز على ملف الجرحى وما يتطلبه من علاج داخل وخارج البلاد»، و«دعم البلديات بكافة الإمكانات». وتقرر تشكيل لجنة تتكون من (عمداء بلديات ومديريات الأمن وممثلي الحكماء والأعيان) تتولى العمل على تحقيق الأهداف والتوصيات الصادرة عن هذا الملتقى.

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وفي أغسطس الماضي، أعيان وحكماء من المجالس الاجتماعية والقبلية لمناطق الساحل الغربي والجبل، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، مبادرتهم للتواصل مع جميع الأطراف لإنقاذ البلاد من شبح الحرب ومزيد الانقسام.

وفي سبتمبر الماضي، شهدت مدينة الزاوية اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بينهم طفلة وإصابة 13 آخرين.

من أعمال ملتقى بلديات الساحل الغربي أقيم في الزاوية يوم الخميس الماضي، 3 نوفمبر 2022. (بلدية الزاوية)
من أعمال ملتقى بلديات الساحل الغربي أقيم في الزاوية يوم الخميس الماضي، 3 نوفمبر 2022. (بلدية الزاوية)
من أعمال ملتقى بلديات الساحل الغربي أقيم في الزاوية يوم الخميس الماضي، 3 نوفمبر 2022. (بلدية الزاوية)
من أعمال ملتقى بلديات الساحل الغربي أقيم في الزاوية يوم الخميس الماضي، 3 نوفمبر 2022. (بلدية الزاوية)
من أعمال ملتقى بلديات الساحل الغربي أقيم في الزاوية يوم الخميس الماضي، 3 نوفمبر 2022. (بلدية الزاوية)
من أعمال ملتقى بلديات الساحل الغربي أقيم في الزاوية يوم الخميس الماضي، 3 نوفمبر 2022. (بلدية الزاوية)
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