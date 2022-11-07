«العمل» تبحث إعداد تدريبات تأهيلية للباحثين عن العمل بالمنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع كلية العلوم التقنية سبها، آليات للتنسيق بين الصندوق والكلية للاستفادة من الورش والمعامل بالكلية لإقامة عدد من التدريبات التأهيلية التخصصية للباحثين عن العمل بالمنطقة الجنوبية في اطار تنفيذ اتفاقيات بدائل التدريب.

مذكرة التعاون المشترك مع وزارة التعليم التقني والفني

وقالت وزارة العمل، في بيان، إن لقاء رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية التابع للوزارة فايز بن عمران مع عميد كلية العلوم التقنية سبها المكلف يأتي ضمن تفعيل مذكرة التعاون المشترك مع وزارة التعليم التقني والفني.

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وفي ختام اللقاء، أجرى الوفد جولة في أروقة الكلية اطلعوا من خلالها على إمكانات الكلية ومدى جاهزيتها لتدريب وتطوير الباحثين عن العمل .

من لقاء ئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية فايز بن عمران مع عميد كلية العلوم التقنية سبها، 7 نوفمبر 2022. (وزارة العمل)

وفد وزارة العمل خلال جولة في أروقة الكلية التقنية سبها، 7 نوفمبر 2022. (وزارة العمل)

وفد وزارة العمل خلال جولة في أروقة الكلية التقنية سبها، 7 نوفمبر 2022. (وزارة العمل)