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«ميتكا» اليونانية: الوحدة الغازية الثانية تصل ميناء طبرق خلال أسابيع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 11:03 صباحا
«ميتكا» اليونانية: الوحدة الغازية الثانية تصل ميناء طبرق خلال أسابيع
عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية خلال لقاء مع مدير شركة «ميتكا» اليونانية فرع ليبيا جورج سانيوس، 6 نوفمبر 2022. (الصفحة الرسمية لبلدية طبرق)
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قالت شركة «ميتكا» اليونانية فرع ليبيا إن الوحدة الغازية الثانية ستصل إلى ميناء طبرق خلال الأسابيع المقبلة. 

جاء ذلك خلال اجتماع عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية، مع مدير الشركة اليونانية فرع ليبيا جورج سانيوس، وفق الصفحة الرسمية للبلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
يشار إلى أن محطة طبرق الغازية تتكون من أربع وحدات بقدرة إنتاجية كاملة تقدر من 740 ميغا.

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مشاكل مالية وإدارية بين «ميتكا» والشركة العامة للكهرباء
وناقش بوالخطابية خلال الاجتماع اليوم المشاكل المالية والإدارية التي تواجه «ميتكا» مع الشركة العامة للكهرباء. ووعد بتذليل كل الصعاب مع الجهات ذات العلاقة حتى يجري وصول الوحدة الغازية الثانية وتركيبها في موعدها.

وأكد بوالخطابية على سرعة وصول كل الوحدات وتركيبها وإدخالها إلى الشبكة حتى تحل كل المشاكل التي تواجه الكهرباء خاصة في فصل الشتاء. حضر الاجتماع بسيس يني مدير موقع طبرق.

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