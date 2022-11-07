ارتفاع طفيف للدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، الإثنين، مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى خمسة دنانير مقابل 4.99 دينار أمس الأحد، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. واستقر سعر اليورو عند 4.97 دينار، وهبط الجنيه الإسترليني إلى 5.66 دينار مقابل 5.67 دينار.