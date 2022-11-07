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افتتاح مقر مصرف الوحدة فرع جردينة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 10:28 صباحا
افتتاح مقر مصرف الوحدة فرع جردينة
مقر مصرف الوحدة جردينة. (الصفحة الرسمية للمصرف)
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أعلن مصرف الوحدة افتتاح المقر الجديد لفرعه المصرفي جردينة بمدينة بنغازي. 

وأشار في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن «تجديد مقار الفروع والوكالات يُعد جزءا مكملا لخدمات المصـرف».

- وصول 8 ملايين دينار لفرعي مصرف الوحدة في سرت 
- مصرف الوحدة يستعد لإطلاق خدمة السحب من الصـراف الآلي بـدون بطاقـة
- وصول 10 ملايين دينار إلى فرعي مصرف الوحدة الرئيسي وجامعة سرت

الحبري شارك في افتتاح فرع الوحدة
وشارك محافظ المصرف المركزي في البيضاء علي الحبري، ورئيس مجلس إدارة مصرف الوحدة عبدالكريم الشحاط في افتتاح المصرف. كما شارك في حفل الافتتاح عضو مجلس إدارة المصرف سالم البراني، والمدير العام لمرعي البرعصي، ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بالمنطقة الشرقية ناصر نجم، ورئيس غرفة التجارة والصناعة عبدالمنعم السعيطي.

الحبري يلقي كلمة خلال افتتاح مقر مصرف الوحدة جردينة. (الصفحة الرسمية للمصرف)
الحبري يلقي كلمة خلال افتتاح مقر مصرف الوحدة جردينة. (الصفحة الرسمية للمصرف)
من افتتاح مقر مصرف الوحدة جردينة. (الصفحة الرسمية للمصرف)
من افتتاح مقر مصرف الوحدة جردينة. (الصفحة الرسمية للمصرف)
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