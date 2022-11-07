الأرصاد: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الإثنين، أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

* الرؤية جيدة.

* السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت مع

هطول أمطار خفيفة.

* الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين 5 و15 عقدة.

* البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

* ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 و2 متر.

* درجة حرارة سطح البحر 25 درجة مئوية.