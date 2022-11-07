الأرصاد: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الإثنين، أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
* الرؤية جيدة.
* السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت مع
هطول أمطار خفيفة.
* الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين 5 و15 عقدة.
* البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
* ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 و2 متر.
* درجة حرارة سطح البحر 25 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
* الرؤية جيدة إلى متوسطة.
* السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.
* الرياح شمالية غربية بوجه عام بينما يكون بحري صباح الغد على ساحل الخليج وبنغازي سرعتها بين 10 و20 عقدة.
* البحر خفيف الموج إلى قليل الإضطراب.
* ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر.
* درجة حرارة سطح البحر 24 درجة مئوية.
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