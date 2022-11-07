الأرصاد: أمطار متفرقة على شمال شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الإثنين، أن تبقى السحب تتكاثر على مناطق شمال شرق ليبيا يتخللها هطول أمطار متفرقة واستقرار في الطقس على معظم مناطق الشمال الغربي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة -جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية خاصة (الممتدة من طرابلس إلى سرت) مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة، وتنقشع السحب تدريجيا بداية من غد على معظم المناطق.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة هذه الليلة وغدا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: تتكاثر السحب مع فرصة هطول أمطار متفرقة أغلبها خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، واحتمال ظهور ضباب الليلة وفي الصباح الباكر ليوم غد على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة على المناطق الساحلية، وتقل سرعتها تدريجيا من يوم غد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية، ولا تتجاوز 19 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و26 درجة مئوية.