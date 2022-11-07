بالصور: إنتاج مقاس جديد من حديد التسليح الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب في وقت مبكر صباح الإثنين البدء في إنتاج حديد التسليح مقاس «8 ملم».

ونقلت الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن مدير إدارة مصنع القضبان (2)، عمران بن عمران، أن البداية في إنتاج هذا المقاس كانت مساء أمس الأحد.

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وأشار إلى «إنتاج 500 طن بجودة مثالية وبمواصفة فنية (BS500B) لتلبية طلبيات السوق المحلية والخارجية».

خط إنتاج حديد التسليح مقاس «8 ملم»، 7 نوفمبر 2022. (الشركة الليبية للحديد والصلب)

خط إنتاج حديد التسليح مقاس «8 ملم»، 7 نوفمبر 2022. (الشركة الليبية للحديد والصلب)

خط إنتاج حديد التسليح مقاس «8 ملم»، 7 نوفمبر 2022. (الشركة الليبية للحديد والصلب)