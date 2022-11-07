شاهد في «وسط الخبر»: كيف نجح الدبيبة في الاستمرار.. رغم الحصار؟

القاهرة - بوابة الوسط

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأحد، تطورات المشهد السياسي، في ظل صمود حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة أمام محاولات إقصائها، واستمرار تمثيلها ليبيا دوليًا، وعدم الاعتراف بالحكومة المكلفة من مجلس النواب.

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وأشار البرنامج إلى نجاح الدبيبة في تحييد خصومه أو كسبهم وتجفيف منابع تمويلهم، وسط حضور دولي كافٍ لتأمين الاعتراف بحكومته كممثل ليبيا، في ظل إجراءات داخليًا أمنيًا وسياسيًا وتحالفات ساعدها على البقاء في مقاعد السلطة.

وحاول البرنامج تقديم قراءة في استراتيجية البقاء والصمود التي دأبت عليها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وذلك مع كل من: رئيس حزب التجمع الوطني الليبي أسعد زهيو، والمحلل السياسي فيصل بورايقة، والكاتب والأكاديمي أحمد معيوف.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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