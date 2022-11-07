شاهد في «هذا المساء»: ليبيا بين محاكاة الانتخابات ومماحكات الساسة

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأحد، الضوء على العملية الافتراضية لمحاكاة انتخابية، التي تابعها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة والمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.

وشملت العملية التي أجريت السبت ونظمتها «اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات»، التعريف بآلية تأمين وحماية الانتخابات، وتأمين مراكز الاقتراع وتفتيش الناخبين ومواجهة أي أعمال شغب داخل وخارج المراكز الانتخابية، بجانب محاكاة لطريقة التصويت وفرز الأصوات، ونقل الصناديق والمواد الانتخابية.

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وفتح البرنامج نقاشًا حول الغموض الذي يسود المشهد الانتخابي، في ظل تصريحات متبادلة بشأن المسؤولية في تعطيل هذا المسار، مع عدم الاستقرار على القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها.

شارك في النقاش كل من: الناطق باسم مبادرة القوى الوطنية محمد شوبار، ورئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان، والمحلل السياسي عبدالله غرياني.

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