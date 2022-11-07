وزيرة العدل تؤكد لـ«كريم خان» ولاية القضاء الليبي لعدم الإفلات من العقاب

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة عبد الرحمن، اهتمام وزارة العدل بتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون، و«التأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب مع ولاية القضاء الليبي».

جاء ذلك خلال استقبالها، اليوم الأحد، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان وأعضاء الوفد المرافق له، بحضور بعض مديري الإدارات بالوزارة.

ونقل البيان عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية «شكره لحكومة الوحدة الوطنية، على التعاون والتسهيلات التي قدمتها لوفده خلال الزيارة، مما يعكس التقدم في التعاون مع ليبيا»، مؤكدًا على «المزيد من التنسيق بين الجانبين في مجال تكريس العدالة وحقوق الإنسان».

- المنفي يستقبل كريم خان في طرابلس

- باتيلي يستقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في طرابلس

التعاون بين القضاء الليبي وجنائية الدولية

وأفاد البيان بان اللقاء «بحث أوجه التعاون حول مبدأ التكامل بما يتسق مع القضاء الوطني ومكتب المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».

ووصل خان إلى العاصمة طرابلس أمس السبت، واجتمع فور وصوله مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي ناقش معه «أوجه التعاون بين القضاء الليبي والمحكمة الجنائية الدولية ومكتب المدعي العام، في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان»، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جانب من لقاء وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة عبد الرحمن والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأحد 6 نوفمبر 2022 (وزارة العدل)

جانب من لقاء وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة عبد الرحمن والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأحد 6 نوفمبر 2022 (وزارة العدل)

جانب من لقاء وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة عبد الرحمن والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأحد 6 نوفمبر 2022 (وزارة العدل)