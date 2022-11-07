المقريف يطالب بتخصيص 30% من ميزانية التنمية لوزارة التعليم

القاهرة - بوابة الوسط

طالب وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، بتخصيص نسبة مئوية من باب التنمية من 25- 30% لوزارة التربية والتعليم، لتتناسب الزيادة في عدد الطلاب، الذي أصبح 2.5 مليون طالب وطالبة مقارنة بحوالي مليون طالب وطالبة في السابق، وهو يفترض أن يقابلها خطة إنشاءات ثابتة.

حصر مدارس الصفيح

وأضاف المقريف، في مداخلة مع برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، الأحد، أن الخطة المعلنة من الحكومة تتمثل في إنشاء 500 مدرسة كل عام لمدة 3 سنوات، لافتا إلى أن الوزارة انتهت من حصر مدارس الصفيح المتهالكة بالكامل، والتي وصل عددها إلى 350 مدرسة في عموم ليبيا، بالإضافة إلى تحديد 150 مدرسة أخرى جديدة، وتخصيص قطع أراضٍ لها في البلديات.

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المقريف: المواد الكيميائية مكدسة بالمدارس منذ 20 عامًا

وأوضح أن الوزارة اعتمدت خلال العام 2022 على الميزانية المعتمدة خلال السنوات السابقة، وهي لا تتلاءم مع العام الجاري، مشيرًا إلى تشكيل لجنة لحصر المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية في كافة المدارس، حيث تتكدس المواد الكيميائية بالمدارس منذ 20 عامًا، وذلك ردًا على شكاوى بعض مدارس القطران.

وأول أمس الجمعة، طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المراقبات والبلديات في مختلف أنحاء ليبيا لتهيئة مواقع لإنشاء 500 مدرسة من 1500 مدرسة تعتزم الحكومة إنجازها خلال ثلاث سنوات.

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