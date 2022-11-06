محاكمة مسؤولة بمصرف الجمهورية - أبوعطني بتهمة الاستيلاء على 4 ملايين دينار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، مساء اليوم الأحد، إحالة مسؤولة قسم المحاسبة بوكالة مصرف الجمهورية - أبوعطني، إلى القضاء بتهمة انخراطها في جماعة إجرامية ضالعة في الاستيلاء على أموال عمومية.

وأوضح بيان نشره مكتب النائب العام، على «فيسبوك»، أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى القضاء، في إطار تدابير قضائية لمنع الفساد ومكافحته.

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لمسؤولة سحبت المبلغ بمساعدة أقاربها

وأضاف البيان أن النيابة العامة تصدَّت لوقائع فساد شابت النشاط الموكل إلى مسؤولة قسم المحاسبة بوكالة مصرف الجمهورية - أبوعطني، حيث تولى وكيل النيابة بمكتب المحامي العام - بنغازي، في وقت سابق، بحث واقعة الاستيلاء على 4 ملايين 52 ألفاً و152 دينارا.

وأسفرت التحقيقات، وفق البيان، عن «إثبات انصراف إرادة الموظفة، ومن أسهم معها، إلى الاستيلاء على المبلغ المالي، حتى تأتَّى لها سحبه بمساعدة آخرين من ذوي قرباها».