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باشاغا يشكل لجنة مركزية لتوزيع الأعلاف

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 نوفمبر 2022, 11:15 مساء
باشاغا يشكل لجنة مركزية لتوزيع الأعلاف
رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، (أرشيفية: المكتب الإعلامي للحكومة)
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أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل لجنة لجنة مركزية لتوزيع الأعلاف برئاسة حمد عبدالرازق طاهر المريمي، بهدف ضمان سلامة الإجراء وعدالة التوزيع.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: عبدالحفيظ عبدالله محمد علي، وعبدالكريم فرج آدم الدبوكي، والمبروك بالقاسم محمد المشاي، ورمضان محمد بوبكر خالد، ومصباح حمد منقوشة، وعبدالباسط عبدالجليل سلامة، وعبدالباسط عبدالجليل سلامة، وعبدالله سالم خليفة، وخالد علي شغيب، ومحمد حمد الشترة، وسعد منصور العمروني، وفرج عبدالسلام محمد.

مهام لجنة توزيع الأعلاف
وتتولى اللجنة، وفق المادة الثانية من القرار رقم 84 لسنة 2022، توزيع الأعلاف بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوريد الأعلاف والمكلفة من وزير الزراعة والثروة الحيوانية، ووضع آلية مناسبة لوزيعها على المربين، بما يضمن سلامة الإجراء وعدالة التوزيع، والإشراف ومتابعة أعمال اللجان الفرعية التي ستشكل منها.

ويحق للجنة الرئيسية، وفق المادة الثالثة، تشكيل لجان فرعية بالبلديات المستهدفة بتوزيع الأعلاف على المربين بنطاقها، على أن تتولى تخصيص الكميات وجداول التوزيع على قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالبلديات، وفقًا للإحصاءات المعدة من إدارة الإنتاج الحيواني، حسب الاحتياجات بما يضمن العدالة في التوزيع.

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مهام اللجان الفرعية
كما تتولى اللجان الفرعية إحالة جداول توزيع الكميات وعرضها على اللجنة المركزية لتوزيع الأعلاف، لاعتمادها من وزير الزراعة والثروة الحيوانية متضمنة الجهة وتاريخ الاستلام، بالإضافة إلى إعداد رسائل لصرف الأعلاف للجهات المخصصة لها، وإحالة الصكوك المصدقة باسم وزارة الزراعة والثروة الحيوانية للجنة المركزية.

وتقوم اللجنة المركزية بتقديم تقارير مفصلة لوزير الزراعة تبين الكميات والجهات المخصصة لها، وإعداد المطابقة على الإجراءات المتخذة من اللجان الفرعية، وإجراء التسوية النهائية، وتقديم تقرير نهائي مفصل بعد الانتهاء من سحب كامل الكمية المخصصة للأعلاف.

فتح حساب مصرفي
ونص القرار على السماح للجنة المركزية بفتح حساب مصرفي بمصرف ليبيا المركزي مخصص لإيرادات الأعلاف، بالإشراف المباشر من وزير الزراعة، على أن تتحمل اللجنة المسؤولية ابتداء من استلام كميات الأعلاف ومتابعة تنفيذ عمليات التوزيع التي تقوم بها اللجان الفرعية التابعة لها.

وحدد القرار مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة المركزية واللجان الفرعية التابعة لها بموجب قرار وزير الزراعة بعد الانتهاء من مهامها.

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