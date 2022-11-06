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شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: مدارس الدبيبة الجديدة.. إصلاح للبنية أم مبررات للإهدار؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 نوفمبر 2022, 11:09 مساء
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: مدارس الدبيبة الجديدة.. إصلاح للبنية أم مبررات للإهدار؟
برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، الأحد 6 نوفمبر 2022
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تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، الأحد، الضوء على توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة لإنشاء 500 مدرسة من 1500 مدرسة تعتزم الحكومة إنجازها خلال ثلاث سنوات.

وطالب الدبيبة وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المراقبات والبلديات لتنفيذ المشروع، حيث ستعمل الحكومة على بناء «مدارس نموذجية» تتوافر فيها الإمكانيات التي يريدها الطلاب واللازمة للعملية التعليمية.

- الدبيبة يطلب من وزارة التربية والتعليم تجهيز مواقع إنشاء 500 مدرسة بالتنسيق مع المراقبات
- المقريف يفتتح 5 مدارس جديدة و6 فصول إضافية ببلدية زليتن

ما الهدف من المدارس الجديدة؟
وفتح البرنامج نقاشًا حول أهمية هذه التوجهات والأهداف من ورائها، باعتبارها إصلاحًا للبنية التحتية التعليمية أم كونها مبررات للإهدار، في ظل عمليات إنفاق في القطاع.

وتستضيف حلقة الليلة وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، والذي افتتح الأربعاء الماضي، 5 مدارس جديدة و6 فصول إضافية ببلدية زليتن.

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