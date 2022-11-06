باشاغا يعد بالنظر في وضع الشركات المتعثرة العاملة بصيانة جامعة بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

وعد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، بالنظر في وضع الشركات المتعثرة التي تعمل على صيانة مباني جامعة بنغازي، وذلك خلال تفقده مرافق الجامعة خلال زيارة أجراها اليوم الأحد، رفقة كل من وزير المالية أسامة حماد، ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد أبوزقية، ورئيس غرفة الطوارئ وتنظيم بنغازي فرج قعيم.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن باشاغا والوفد المرافق له اطلعوا خلال الزيارة «على الدمار الذي طال هذه المؤسسة العريقة التي خرّجت العديد من الشخصيات التي كان لها بصمتها المميزة في تاريخ ليبيا».

وأضاف المكتب الإعلامي أن باشاغا تحدث مع رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات حول أبرز المشاكل التي تواجه سير العملية التعليمية داخل الجامعة، كما التقى عددًا من الطلاب وتحدث معهم عن أبرز الصعوبات التي تواجههم.

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الجهود المبذولة لاستمرار الدراسة بجامعة بنغازي

وأثنى باشاغا خلال الزيارة على المجهوادات التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس من أجل استمرار الدارسة بالجامعة، مشيدًا بإصرار الطلاب على مواصلة الدراسة رغم عدم توفر البيئة المناسبة والقاعات الدراسية.

وأكد باشاغا «أنه سينظر في وضع الشركات المتعثرة التي تعمل على صيانة مباني الجامعة لكي تواصل مسيرتها التعليمية المميزة» وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

جولة باشاغا ومرافقيه لتفقد مرافق جامعة بنغازي، الأحد 6 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)

جولة باشاغا ومرافقيه لتفقد مرافق جامعة بنغازي، الأحد 6 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)

جولة باشاغا ومرافقيه لتفقد مرافق جامعة بنغازي، الأحد 6 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)

باشاغا خلال تفقده مرافق جامعة بنغازي، الأحد 6 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)

المرافق المتضررة جراء الحرب بجامعة بنغازي، الأحد 6 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)

المرافق المتضررة جراء الحرب بجامعة بنغازي، الأحد 6 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)

جولة باشاغا ومرافقيه لتفقد مرافق جامعة بنغازي، الأحد 6 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)