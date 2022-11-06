الدبيبة يعتمد مشروع تطوير مركز مدينة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، مشروع تطوير وتحسين مركز مدينة طرابلس والشوارع المتفرعة منه والواجهة البحرية للمدينة، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة مع عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي، ونائب رئيس جهاز تطوير مدينة طرابلس وعدد من المهندسين العاملين بالجهاز.

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مضمون مشروع تطوير مركز مدينة طرابلس

وأوضح المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن مشروع تطوير مركز مدينة طرابلس «يتضمن تحسين واجهات المباني وإعادتها لشكلها الأصلي، وإضافة الأشجار، وتركيب أثاث الشوارع بما ينسجم مع هوية المدينة، وإزالة المستحدثات على المباني كالأسلاك الكهربائية وأجهزة التكييف، واليافطات العشوائية وفق الحلول السريعة المناسبة».

وقال الدبيبة خلال الاجتماع إن «لطرابلس هويتها الخاصة والمميزة على مستوى عواصم العالم»، مؤكدًا على ضرورة رجوع روح المدينة بتطوير مركزها.

اجتماع الدبيبة مع عميد بلدية طرابلس المركز ومسؤولي جهاز تطوير المدينة، الأحد 6 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

اجتماع الدبيبة مع عميد بلدية طرابلس المركز ومسؤولي جهاز تطوير المدينة، الأحد 6 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

اجتماع الدبيبة مع عميد بلدية طرابلس المركز ومسؤولي جهاز تطوير المدينة، الأحد 6 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

اجتماع الدبيبة مع عميد بلدية طرابلس المركز ومسؤولي جهاز تطوير المدينة، الأحد 6 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)