Atwasat

الدبيبة يعتمد مشروع تطوير مركز مدينة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 نوفمبر 2022, 08:31 مساء
الدبيبة يعتمد مشروع تطوير مركز مدينة طرابلس
اجتماع الدبيبة مع عميد بلدية طرابلس المركز ومسؤولي جهاز تطوير المدينة، الأحد 6 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
alwasat radio

اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، مشروع تطوير وتحسين مركز مدينة طرابلس والشوارع المتفرعة منه والواجهة البحرية للمدينة، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة مع عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي، ونائب رئيس جهاز تطوير مدينة طرابلس وعدد من المهندسين العاملين بالجهاز.

- الدبيبة يوجه الجهات الحكومية ببدء مرحلة تجريبية لنظام المشتريات والعطاءات الإلكترونية

مضمون مشروع تطوير مركز مدينة طرابلس
وأوضح المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن مشروع تطوير مركز مدينة طرابلس «يتضمن تحسين واجهات المباني وإعادتها لشكلها الأصلي، وإضافة الأشجار، وتركيب أثاث الشوارع بما ينسجم مع هوية المدينة، وإزالة المستحدثات على المباني كالأسلاك الكهربائية وأجهزة التكييف، واليافطات العشوائية وفق الحلول السريعة المناسبة».

وقال الدبيبة خلال الاجتماع إن «لطرابلس هويتها الخاصة والمميزة على مستوى عواصم العالم»، مؤكدًا على ضرورة رجوع روح المدينة بتطوير مركزها.

اجتماع الدبيبة مع عميد بلدية طرابلس المركز ومسؤولي جهاز تطوير المدينة، الأحد 6 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
اجتماع الدبيبة مع عميد بلدية طرابلس المركز ومسؤولي جهاز تطوير المدينة، الأحد 6 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
اجتماع الدبيبة مع عميد بلدية طرابلس المركز ومسؤولي جهاز تطوير المدينة، الأحد 6 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
اجتماع الدبيبة مع عميد بلدية طرابلس المركز ومسؤولي جهاز تطوير المدينة، الأحد 6 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
اجتماع الدبيبة مع عميد بلدية طرابلس المركز ومسؤولي جهاز تطوير المدينة، الأحد 6 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
اجتماع الدبيبة مع عميد بلدية طرابلس المركز ومسؤولي جهاز تطوير المدينة، الأحد 6 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
الدبيبة يعتمد مشروع تطوير مركز مدينة طرابلس
اجتماع الدبيبة مع عميد بلدية طرابلس المركز ومسؤولي جهاز تطوير المدينة، الأحد 6 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
اجتماع الدبيبة مع عميد بلدية طرابلس المركز ومسؤولي جهاز تطوير المدينة، الأحد 6 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»

بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»
عقب عمليات تسريح جماعية.. إيلون ماسك ماض في خططه بشأن «تويتر» رغم الانتقادات

عقب عمليات تسريح جماعية.. إيلون ماسك ماض في خططه بشأن «تويتر» رغم الانتقادات
شاهد: البحث عن ناجين بعد مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة ببحيرة فكتوريا في تنزانيا

شاهد: البحث عن ناجين بعد مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة ببحيرة فكتوريا في ...
واشنطن بوست: أمريكا تشجع أوكرانيا سرا لإظهار الانفتاح على التفاوض مع روسيا

واشنطن بوست: أمريكا تشجع أوكرانيا سرا لإظهار الانفتاح على التفاوض مع روسيا
صالح العوامي رئيسا لنادي الأفريقي درنة

صالح العوامي رئيسا لنادي الأفريقي درنة
كاركاتير حليم - قادة العالم يجتمعون في قمة المناخ «cop27» بمصر

كاركاتير حليم - قادة العالم يجتمعون في قمة المناخ «cop27» بمصر
تآثر الرواية والصحافة: البدايات

تآثر الرواية والصحافة: البدايات
الكوليرا في لبنان.. المرض يتفشى و«منظمة الصحة» تحذر من «وباء»

الكوليرا في لبنان.. المرض يتفشى و«منظمة الصحة» تحذر من «وباء»
ترامب يدعم ملياردير مسلم .. ويدعو لحشد «موجة عملاقة»

ترامب يدعم ملياردير مسلم .. ويدعو لحشد «موجة عملاقة»
النهر الصناعي يعلن عودة ضخ المياه إلى بنغازي

النهر الصناعي يعلن عودة ضخ المياه إلى بنغازي
علي احميدة: حصولي على جائزة الجمعية الأميركية العلمية تقدير لنضال الشعب الليبي ضد الفاشية

علي احميدة: حصولي على جائزة الجمعية الأميركية العلمية تقدير لنضال الشعب الليبي ...
«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباريات السبت 5 نوفمبر في «دورينا»

«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباريات السبت 5 نوفمبر في «دورينا»
مؤسس «تويتر» جاك دورسي يشيد بـ«صمود» موظفي الشركة

مؤسس «تويتر» جاك دورسي يشيد بـ«صمود» موظفي الشركة
بايدن يهاجم «تويتر»: تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم

بايدن يهاجم «تويتر»: تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي ودارنس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي ودارنس
مصر تستهدف زيادة الناتج المحلي 18 مليار دولار من الهيدروجين الأخضر بحلول 2025

مصر تستهدف زيادة الناتج المحلي 18 مليار دولار من الهيدروجين الأخضر بحلول 2025
الأحمر تحذر من خطورة نقص الموارد على الأمن المائي في ليبيا

الأحمر تحذر من خطورة نقص الموارد على الأمن المائي في ليبيا
إيران تختبر بنجاح إطلاق الصاروخ «قائم 100» الحامل للأقمار الصناعية

إيران تختبر بنجاح إطلاق الصاروخ «قائم 100» الحامل للأقمار الصناعية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عماد الطرابلسي يتسلم رسميا تسيير مهام وزارة الداخلية
عماد الطرابلسي يتسلم رسميا تسيير مهام وزارة الداخلية
باتيلي يستقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في طرابلس
باتيلي يستقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في ...
«الكهرباء»: صيانة محطة الرويس تدعم الشبكة بـ156 ميغاوات
«الكهرباء»: صيانة محطة الرويس تدعم الشبكة بـ156 ميغاوات
حكومة باشاغا تعد بتذليل العراقيل لتسهيل حركة المستثمرين بين ليبيا والسودان
حكومة باشاغا تعد بتذليل العراقيل لتسهيل حركة المستثمرين بين ليبيا...
الدبيبة يعتمد مشروع تطوير مركز مدينة طرابلس
الدبيبة يعتمد مشروع تطوير مركز مدينة طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع ......
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
بالفيديو: إسدال الستار على مأساة الأطفال اليتامي بمركز شرطة غوط الشعال
بالفيديو: إسدال الستار على مأساة الأطفال اليتامي بمركز شرطة ......
المزيد
بمشاركة أكثر من 20 شركة أجنبية.. انطلاق فعاليات ملتقى ومعرض ليبيا الدولي للطيران في طرابلس
بمشاركة أكثر من 20 شركة أجنبية.. انطلاق فعاليات ملتقى ومعرض ......
الحويج والعابد يناقشان 4 ملفات في مجال العمل والتوظيف
الحويج والعابد يناقشان 4 ملفات في مجال العمل والتوظيف...
باشاغا يعد بالنظر في وضع الشركات المتعثرة العاملة بصيانة جامعة بنغازي
باشاغا يعد بالنظر في وضع الشركات المتعثرة العاملة بصيانة ......
الدبيبة يعتمد مشروع تطوير مركز مدينة طرابلس
الدبيبة يعتمد مشروع تطوير مركز مدينة طرابلس...
حكومة باشاغا تعد بتذليل العراقيل لتسهيل حركة المستثمرين بين ليبيا والسودان
حكومة باشاغا تعد بتذليل العراقيل لتسهيل حركة المستثمرين بين ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط