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حكومة باشاغا تعد بتذليل العراقيل لتسهيل حركة المستثمرين بين ليبيا والسودان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 نوفمبر 2022, 08:17 مساء
حكومة باشاغا تعد بتذليل العراقيل لتسهيل حركة المستثمرين بين ليبيا والسودان
القطراني يتوسط وفد الغرفة التجارية الليبية - السودانية خلال استقبالهم في بنغازي، السبت 5 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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وعدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، بالعمل على تذليل العراقيل لتسهيل حركة المستثمرين بين ليبيا والسودان، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح المنفذ الحدودي بين البلدين بالتنسيق مع القيادة، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس الحكومة علي القطراني، أمس السبت، بمقر رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي مع وفد الغرفة الاقتصادية الليبية - السودانية المشتركة برئاسة محمد أحمد الزين، ورئيس المنطقة الحرة الكفرة صالح بدرالزوي، ورئيس الجالية السودانية بالمنطقة الشرقية، وعدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية الليبية - السودانية، بحضور وزير المواصلات عبدالحكيم محمد الغزيوي، ووزير الموارد المائية محمد عبدالكريم دومة.

الملفات الاقتصادية بين ليبيا والسودان
وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن لقاء القطراني والوفد السوداني جرى خلاله مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية، والتي منها «أهمية الموقع الجغرافي لليبيا وتوظيف واستثمار الموارد في البلدين، وتحريك تجارة العبور والصعوبات والعراقيل التي تواجهها وحركة الموانئ والملاحة الجوية، وإنعاش القطاع الخاص والاستثمار المشترك».

كما ناقش الاجتماع ضرورة تفعيل واعتماد المنطقة الحرة الكفرة لأهميتها التي قد تنافس قطاع النفط وفتح المنفذ الحدودي بين البلدين بشكل رسمي لتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع، وإنشاء آبار مائية للاستفادة منها في المشاريع الزراعية، بالإضافة إلى تفعيل المشاريع الليبية المتعثرة في السودان، وملف حظر استيراد المواشي وأهمية الشراكات في قطاع الصناعة وفتح طريق الكفرة ـ دار فور.

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وأكد القطراني لضيوفه في مستهل اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا والسودان، مشددًا على ضرورة فتح آفاق مشتركة بين البلدين الشقيقين، ودعم التعاون الاقتصادي المشترك لما له من تأثير إيجابي على الشعبين، وتحقيق المصالح المشتركة في ظل توافر الموارد الاقتصادية في البلدين.

العراقيل أمام تفعيل اللجنة الليبية - السودانية المشتركة
وقال القطراني «إن هناك بعض العراقيل أمام تفعيل اللجنة الليبية - السودانية المشتركة»، مؤكدًا أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب «ستعمل على تذليلها لتسهيل حركة المستثمرين»، وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

وأشار القطراني خلال الاجتماع إلى «اتخاذ الخطوات الأولى لإنشاء المنطقة الحرة الكفرة ـ السودان عبر تنفيذ الطريق الرابط بينهما»، لافتًا إلى «أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة المكلفة من مجلس النواب مع الحكومة السودانية لفتح المنفذ الحدودي بالتنسيق مع القيادة العامة لتوفير الجانب الأمني وتأمين حركة الأفراد والبضائع بين البلدين».

وحول ملف حظر استيراد المواشي، أكد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب لضيوفه أن هذا الملف سيحال إلى وزير الزراعة للنظر فيه ومعالجته.

حفر آبار مياه على الطريق بين ليبيا والسودان
وقال وزير الموارد المائية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد عبدالكريم دومة، إن الأوضاع السياسية ألقت بظلالها على حركة الاستثمار المشترك مع السودان، لافتًا إلى تأثيره السلبي على ملف تنفيذ مشروع طريق الكفرة ـ دار فور.

وأضاف دومة أن مشروع المنطقة الحرة الكفرة «جرت الموافقة عليه وجارٍ متابعته لإصدار قرار بذلك»، مؤكدًا على أهمية دعم تجارة العبور بين البلدين، ولفت كذلك إلى أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب «على استعداد لإنشاء آبار المياه في حالة جرى توفر الأماكن وتحديدها»، وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

لجان ومكاتب استشارية لدراسة مشروع طريق الكفرة - السودان
وقال وزير المواصلات عبدالحكيم محمد الغزيوي، من جانبه إن الوزارة «شكّلت لجانًا ومكاتب استشارية لدراسة مشروع طريق الكفرة ـ السودان»، منوهًا بأن «الطريق الرابط بين بنغازي ـ الكفرة سيجري إنجازه خلال الفترة المقبلة».

لقاء القطراني مع وفد الغرفة التجارية الليبية - السودانية خلال استقبالهم في بنغازي، السبت 5 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
لقاء القطراني مع وفد الغرفة التجارية الليبية - السودانية خلال استقبالهم في بنغازي، السبت 5 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
لقاء القطراني مع وفد الغرفة التجارية الليبية - السودانية خلال استقبالهم في بنغازي، السبت 5 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
لقاء القطراني مع وفد الغرفة التجارية الليبية - السودانية خلال استقبالهم في بنغازي، السبت 5 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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