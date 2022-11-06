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عماد الطرابلسي يتسلم رسميا تسيير مهام وزارة الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 نوفمبر 2022, 06:52 مساء
عماد الطرابلسي يتسلم رسميا تسيير مهام وزارة الداخلية
وكيل عام وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة المكلف بتسيير مهام الوزارة عماد الطرابلسي. (وزارة الداخلية)
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قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن وكيلها العام عماد الطرابلسي، باشر صباح اليوم الأحد، مهام عمله من داخل مكتبه بديوان الوزارة بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء الذي كلفه بتسيير مهام الوزارة، حسب ما جاء في صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

وكلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم وكيل عام وزارة الداخلية عماد الطرابلسي بتسيير مهام الوزارة «موقتًا» وذلك اعتبارًا من اليوم 6 نوفمبر وإلى حين إشعار آخر، وفق كتاب بالخصوص جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تكليف الطرابلسي وكيلًا عامًا لوزارة الداخلية
وسمى الدبيبة في 22 سبتمبر الماضي، آمر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية عماد مصطفى الطرابلسي وكيلًا عامًا لوزارة الداخلية، وفق نص المادة الأولى من القرار رقم (429) الصادر في 22 سبتمبر الماضي، ليكون رابع وكيل بالوزارة.

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وسبق أن كلف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج، عماد الطرابلسي منصب نائب رئيس جهاز المخابرات العامة في ديسمبر 2020، إلى جانب رئاسته جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية.

تكليف وزير الحكم المحلي تسيير مهام وزارة الداخلية
وكلف الدبيبة في 22 يوليو الماضي وزير الحكم المحلي، بدرالدين التومي، تسيير مهام وزارة الداخلية بعد إقالة الوزير السابق اللواء خالد مازن، إثر اشتباكات اندلعت في طرابلس يومها بدأت من منطقة الفرناج، ثم اتسعت دائرتها لتصل إلى المنطقة المجاورة لسجن «الجديدة» حتى ما يعرف بـ«طريق الشوك»، خلف مركز طرابلس الطبي في منطقة الفرناج، المحاذية لمقر جامعة طرابلس.

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