عماد الطرابلسي يتسلم رسميا تسيير مهام وزارة الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن وكيلها العام عماد الطرابلسي، باشر صباح اليوم الأحد، مهام عمله من داخل مكتبه بديوان الوزارة بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء الذي كلفه بتسيير مهام الوزارة، حسب ما جاء في صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

وكلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم وكيل عام وزارة الداخلية عماد الطرابلسي بتسيير مهام الوزارة «موقتًا» وذلك اعتبارًا من اليوم 6 نوفمبر وإلى حين إشعار آخر، وفق كتاب بالخصوص جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تكليف الطرابلسي وكيلًا عامًا لوزارة الداخلية

وسمى الدبيبة في 22 سبتمبر الماضي، آمر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية عماد مصطفى الطرابلسي وكيلًا عامًا لوزارة الداخلية، وفق نص المادة الأولى من القرار رقم (429) الصادر في 22 سبتمبر الماضي، ليكون رابع وكيل بالوزارة.

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وسبق أن كلف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج، عماد الطرابلسي منصب نائب رئيس جهاز المخابرات العامة في ديسمبر 2020، إلى جانب رئاسته جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية.