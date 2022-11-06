مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية من محال تجارية بوادي زمزم

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

صادرت دورية تفتيش تابعة لفرع جهاز الحرس البلدي في وادي زمزم، اليوم الأحد، كميات من المواد والسلع الغذائية منتهية الصلاحية عُثِر عليها بعدد من الأسواق العامة والمحال التجارية في المنطقة.

وأفادت مصادر بفرع جهاز الحرس البلدي في بلدية وادي زمزم «بوابة الوسط» أن أعضاء الجهاز تمكنوا أيضًا من تسجيل العديد من المخالفات المتعلقة بالاشتراطات الصحية والقانونية الخاصة بممارسة النشاط التجاري.

- إتلاف كميات من الأسمدة والبذور والمبيدات منتهية الصلاحية في سرت

- ضبط مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية في سرت

وأكدت المصادر أن المواد والسلع الغذائية المصادرة تشمل كميات من الأجبان والعصائر ومواد أخرى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستعمال والاستهلاك البشري، منوهة باستمرار دوريات فرع جهاز الحرس البلدي في التفتيش على المخابز والمقاهي بالمنطقة.

حملة تفتيش لأعضاء الحرس البلدي بأحد المحال التجارية في وادي زمزم. (الإنترنت)

حملة تفتيش لأعضاء الحرس البلدي بأحد المحال التجارية في وادي زمزم. (الإنترنت)